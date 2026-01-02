T.O.P 崔勝鉉預告 Solo 回歸，BIGBANG 出道 20 週年之際...他將獨自發行新專輯

經典男團 BIGBANG 的 T.O.P（崔勝鉉），宣布將在今年迎來出道 20 週年之際推出 Solo 專輯，宣告以歌手身分回歸，引發熱烈關注。

昨天 T.O.P 透過個人 SNS 表示：「新專輯即將發行（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」。



同時他也寫下「多重視角（ANOTHER DIMENSION）」的字樣，公開了新專輯的名稱。

這將是 T.O.P 自 2013 年發行數位單曲〈DOOM DADA〉以來，睽違 13 年再度推出 Solo 音樂作品。若新專輯正式發行，將成為他於 2023 年正式退出 BIGBANG 後的首次官方回歸作品。



T.O.P 於 2006 年以 BIGBANG 成員身分出道，活躍於歌手與演員領域，享有極高人氣，但在 2017 年因被揭發吸食大麻而中斷活動。之後於 2024 年 12 月出演 Netflix 電視劇《魷魚遊戲2》，引發爭議。

2025 年 1 月在《魷魚遊戲2》相關訪談中，T.O.P 曾表示：「直到現在、未來也是，我對 BIGBANG 成員只有愧疚之情。因為覺得沒有臉面，錯過了太多時間，似乎已經無法回去。」



