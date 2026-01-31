「消極服役」宋旻浩3月24日亮相法庭，「重新當兵」這條路行不通

韓國人氣男團WINNER成員宋旻浩近年以社會服務要員身份服役，沒想到卻被爆出「上班不認真」！檢方調查後確認他多次無故缺勤、擅自離開崗位，甚至連管理人員也涉嫌包庇，兩人已在去年底被依違反《兵役法》起訴，並確定於今年3月24日在首爾西部地方法院首次開庭。

根據韓媒「Star New」獨家報導，宋旻浩2023年3月起在首爾麻浦區的公共設施擔任社會服務要員，卻被發現經常無正當理由曠職、早退或工作態度敷衍，連負責監督他的管理人員A某也被指控知情卻放水。 更引人注意的是，A某調職僅一個月後，宋旻浩也跟著調到同一單位，引發外界聯想。

檢方透過手機鑑識、GPS紀錄等客觀證據進一步調查，還揪出他更多未經準假的缺勤紀錄，因此決定追加起訴。 宋旻浩雖一度辯稱自己「依規定工作」，但在警方三度約談後，已大致承認擅離職守的事實。 由於他的行為涉及逃避兵役義務，兵務廳也表示，若查證屬實，將撤銷他的退役資格，要求他補服未盡的役期。



宋旻浩過去曾因恐慌症、躁鬱症等健康問題被判定為「補充役」，如今卻因服役態度惹議，讓粉絲大感意外。 律師則分析，若罪名成立，他可能面臨最高3年徒刑，但「重新以陸軍現役入伍」在現行法規下並不可行。 此案也促使兵務廳加強管理，未來將推動電子化打卡系統，防止類似事件再發生。

目前全案進入司法程序，宋旻浩的演藝活動是否受影響，也成為大眾關注焦點。

