WINNER宋旻浩上月遭交通事故無大礙！已接受治療難免後遺症

男團WINNER成員宋旻浩發生車禍並接受治療的消息近日才被外界知曉。

今日據韓媒，宋旻浩於6月14日搭乘計程車移動途中，在首爾市城地鐵踏十里站附近發生交通事故。 雖然事故本身不算嚴重，但為防後遺症仍前往醫院接受了治療。

宋旻浩2014年8月作為WINNER成員出道，憑藉〈Empty〉、〈REALLY REALLY〉、〈EVERYDAY〉等多首熱門歌曲受到喜愛。 此外，他曾在 Mnet《Show Me The Money 10》中獲得亞軍，也出演《新西遊記》等綜藝節目，展現活躍的綜藝感。



宋旻浩於2023年3月以社會服務要員的身分開始履行替代役，並於去年12月23日解除服役。 不過，他在退役前因未正常出勤而被指控怠惰服役。

接獲兵務廳的調查請求後，警方以嫌疑人身分立案調查宋旻浩，並於今年5月22日將案件不拘留送交首爾西部地檢署。 據悉，宋旻浩在警方調查中，大致承認了服役期間擅自離開勤務地點的事實。

另外，WINNER 將於7月26日與27日兩天在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行單獨演唱會「IN OUR CIRCLE」。 本次演出將由姜昇潤、金秦禹、李昇勛三人組合進行，宋旻浩不參與。



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