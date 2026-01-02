2026一開年SBS八大新劇陣容公開：蘇志燮、安孝燮、柳演錫、金智媛、張娜拉、金惠奫男神女神全出列！

在SBS年末的演技大賞上，公開了許多2026年即將與大家見面的新電視劇作品，由金惠奫與朴所羅門的《雖然從今天開始是人類》打頭陣，接下來還有更多精彩陣容，以下為大家簡單說明。

＃1月16日首播《雖然從今天開始是人類》

由《背著善宰跑》的女主角金惠奫所主演的最新力作，是一位非常不一樣擁有法力的九尾狐，她雖然不願意但卻陰錯陽差成為人類，與朴所羅門所飾演的一位極度自戀的足球明星，將發生一連串搞笑的人鬼戀故事。

#3月播出《神與律師事務所》（暫譯）

柳演錫本次在劇中將飾演一位「神與律師事務所」的代表申以朗律師，不過這名字本身就是諧音梗「與神」的意思，也暗示著柳演錫能夠看見鬼神，而預告片中他出現多種不同面貌，並且有神靈附體讓他完成每一場辯護，並且替已死之人平反。搭檔直來直往的女主角李絮，感覺相當精彩。



#春季播出《今天也完售了》（暫譯）

雖是化妝品原料公司的代表，卻成了帥氣又年輕的農夫安孝燮，努力在田園中鑽研天然成份，某天一位開著紅色超跑的電視購物女主持人蔡元彬，看上了安孝燮溫室中的菇類，於是開始糾纏著他。看起來將上演一場女追男的春日戀情，劇中更出現了好久不見的金汎，令大家更期待首播。



#5月播出《帥氣新世界》（暫譯）

預告一開始是歷史劇，林智妍所飾演的嬪妃因罪行而遭到賜死，但她卻拒絕喝下毒藥而直接打翻了湯碗，但最後仍被強灌湯藥而死，正當彌留之際，畫面卻切換到現代，導演一喊卡讓她回過神來，一位正在拍歷史劇的無名演員卻被古代嬪妃附身，她遇見了一位名為「車世界」的瘋癲財閥許楠儁，兩人如何從互看不順眼而迎來帥氣新世界？

#《金部長》（暫譯）

蘇志燮果然還是演特務最帥！由漫畫改編的電視劇《金部長》，描述一位以前曾是秘密特殊要員的金部長，平時隱藏身份低調生活，並且說自己只是「戴著眼鏡的大叔」罷了，但因女兒遭到綁架，讓他不得不重出江湖成為最強老爸。除了蘇志燮，他的戰友還包含了「哈喜大叔」崔代勳以及《我的殭屍女兒》中的「雷神索爾」尹敬浩，令人期待有帥氣有搞笑，又有緊張動作氛圍的一部作品。



#《財閥x刑警2》（暫譯）

此為續集電視劇作品，而劇中延續第一季由安普賢飾演一位FLEX的財閥三代，熱愛生存遊戲又擁有俐落的好身手，正式成為了警察的一分子。第一集大獲好評後，原本的女主角朴智賢並未接續演出，而改由鄭恩彩飾演反恐隊王牌菁英，同時也是訓練安普賢的魔鬼教官，兩人將來到同一警局重案組聯手破案。

#10月播出《Doctor X：白色黑手黨時代》（暫譯）

改編自日本電視劇《派遣女醫》，由《淚之女王》金智媛變身天才外科醫生桂秀晶，她的另一個名字就是「Doctor X」，共同演出的還有嗜財如命的仲介所長李姃垠，以及大學醫院院長孫賢周。預告一公開就令粉絲們哀號：竟然需要等到10月！



#《好搭檔2》（暫譯）

也同樣是續集的作品，由張娜拉持續擔綱演出，不過原本的女二南志鉉以及在劇中與張娜拉有些曖昧的金准韓則沒有演出第二季。明星離婚律師車恩京仍然表現亮眼，俏麗直短髮帥氣依舊，不過在最後一幕卻出現了她的新搭檔，也就是年初有新作登場的九尾狐金惠奫！男主角也將由好久不見的朴海鎮演出，令人期待

