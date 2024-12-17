今天休假，明天病假，後天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期間出勤造假，負責人幫遮掩

2024年最後一個月，D社曝光的不是娛樂圈重磅級明星的戀情，而是愛豆的入伍出勤記錄，揭露WINNER宋旻浩作為公益服務要員的服役期間散漫，出勤率造假。

D社爆料稱，宋旻浩於2024年10月30日前往夏威夷旅遊，5天6夜後，未按時返回社會服務崗位。 同時D社調查發現，自3月被調至麻浦居民便民設施後，宋旻浩多次缺勤，偶爾出現僅簽名後離開。 D社調查人員連續多日現場檢查，卻從未見過宋旻浩本人。 而負責人L某與宋旻浩之間疑似存在包庇行為，拒絕提供出勤記錄和CCTV監控，稱涉及個人隱私。 此外，負責人員用「年假」、「病假」、「住院」等理由解釋宋旻浩的缺勤，並且出勤紀錄以手寫方式完成，存在舞弊嫌疑。



韓國國民權益委員會早在2013年就發現，三分之一的公益服務人員存在出勤不良問題，建議引入電子化考勤系統。 然而十年過去，管理制度依舊落後，出勤記錄依賴手寫，容易被責任人操控。 針對宋旻浩事件，兵務廳未能有效監管，甚至認為其正常服役，顯示出監管漏洞。

此外，宋旻浩於2023年3月24日入伍，因健康原因以社會服務要員的身份替代服役，預計於本月退伍。

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