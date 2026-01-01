【2025 KBS演技大賞】安在旭、嚴志媛稱帝封后！現場懷念李順載，全員眼含淚光

2025年KBS演技大賞在12月31日晚間於首爾汝矣島KBS Hall舉行，由張聖圭、南志鉉、文相敏共同主持。 本屆最大亮點莫過於安在旭與嚴志媛憑藉8月收官的人氣劇《拜託老鷹五兄弟！》共同獲得最高榮譽「大賞」，成為當晚最驚喜的組合。

► 安在旭感性哽咽：我曾覺得與大賞無緣

安在旭獲獎時坦言：「我常想『大賞是與我無緣的獎項吧』，沒想到這天真的來了。」他回憶自己曾在忙碌拍戲時與大獎擦身而過，為此自責、抱怨過，也不斷反思「到底該補足什麼，才能成為更完整的演員」。他特別提及去年大賞得主李順載：「聽到前輩的得獎感言，我感觸很深。 一位演戲這麼久的前輩依然如此謙虛、感恩，讓我覺得自己器量太小，還有太多需要填補的地方，當時覺得自己很寒酸，像個傻演員。」安在旭語帶懷念地說：「雖然很遺憾、也很想念，但李順載前輩曾誇獎我的每一句話，都讓我開心到想四處炫耀。」最後他承諾：「不會滿足於家裡又多了一座獎盃，會慎重思考這份獎項帶來的重量與責任。」

► 嚴志媛淚灑舞台：我不是科班出身，前輩們是我的老師

「大賞」共同得獎人嚴志媛一上臺就忍不住落淚：「看到李順載前輩的影片，我情緒就崩潰了，真的抱歉。」她透露自己2002年以晨間劇《黃金馬車》出道，並非科班出身：「我對演技懂得不多，前輩們就是我最好的老師。」她也感謝合作演員，並說：「希望我們能用好演技感動觀眾，我會成為了解大賞重量、真誠傳遞心意的演員。」

► 全場緬懷已故戲骨李順載

今年頒獎禮瀰漫著對已故國民演員李順載的追思。 除了大賞得主，優秀獎得主丁一宇也在感言中追憶：「從我出道作品《不可阻擋的High Kick》認識前輩至今，正是因為他，我才能一直努力作為演員生活。 會將李順載前輩的話銘記在心，持續努力進步。」獲得最優秀獎的李英愛同樣以緬懷開場：「本應在此位的、在我出道作中成為我支柱的李順載前輩，以及今年離世的金芝美前輩，還有我深愛的尹錫華姐姐，願他們安息。」



2025 KBS演技大賞完整得獎名單

▲ 大賞：安在旭、嚴志媛《拜託老鷹五兄弟！》



▲ 最優秀獎：金英光《恩秀的好日子》、李英愛《恩秀的好日子》、李泰蘭《華麗的日子》



▲ 優秀獎（迷你系列）：玉澤演《我奪走了公爵的初夜》、李濬榮《24小時健身俱樂部》、徐玄《我奪走了公爵的初夜》、鄭知蘇《奇怪的她》



▲ 優秀獎（長篇劇）：尹博《拜託老鷹五兄弟！》、丁一宇《華麗的日子》、柳仁英《拜託老鷹五兄弟！》、鄭仁仙《華麗的日子》



▲ 優秀獎（日日劇）：朴相勉《抓住大運》、朴允載《女王之家》、咸恩晶《女王之家》

▲ 配角獎：金炯完《拜託老鷹五兄弟！》、朴俊錦《拜託老鷹五兄弟！》

▲ 最佳情侶獎：安在旭·嚴志媛《拜託老鷹五兄弟！》; 丁一宇·鄭仁仙《華麗的日子》; 李濬榮·鄭恩地《24小時健身俱樂部》; 顯祐·河勝理《瑪麗與怪怪爸爸們》; 尹博·李春《拜託老鷹五兄弟！》; 金英光·李英愛《恩秀的好日子》; 玉澤演·徐玄《我奪走了公爵的初夜》



▲ 人氣獎：李濬榮《24小時健身俱樂部》、鄭恩地《24小時健身俱樂部》



▲ 作家獎：具賢淑《拜託老鷹五兄弟！》

▲ 獨幕劇獎：梁大赫《LOVE：Track-愛情申請條件》; 金阿詠《LOVE：Track-Love Hotel》

▲ 新人獎：李碩基《拜託老鷹五兄弟！》; 朴淨涓《華麗的日子》、辛瑟基《拜託老鷹五兄弟！》



