【2025 KBS演技大赏】安在旭、严志媛称帝封后！现场怀念李顺载，全员眼含泪光

2025年KBS演技大赏在12月31日晚间於首尔汝矣岛KBS Hall举行，由张圣圭、南志铉、文相敏共同主持。 本届最大亮点莫过於安在旭与严志媛凭藉8月收官的人气剧《拜托老鹰五兄弟！》共同获得最高荣誉「大赏」，成为当晚最惊喜的组合。

► 安在旭感性哽咽：我曾觉得与大赏无缘

安在旭获奖时坦言：「我常想『大赏是与我无缘的奖项吧』，没想到这天真的来了。」他回忆自己曾在忙碌拍戏时与大奖擦身而过，为此自责、抱怨过，也不断反思「到底该补足什么，才能成为更完整的演员」。他特别提及去年大赏得主李顺载：「听到前辈的得奖感言，我感触很深。 一位演戏这么久的前辈依然如此谦虚、感恩，让我觉得自己器量太小，还有太多需要填补的地方，当时觉得自己很寒酸，像个傻演员。」安在旭语带怀念地说：「虽然很遗憾、也很想念，但李顺载前辈曾夸奖我的每一句话，都让我开心到想四处炫耀。」最后他承诺：「不会满足於家里又多了一座奖杯，会慎重思考这份奖项带来的重量与责任。」

► 严志媛泪洒舞台：我不是科班出身，前辈们是我的老师

「大赏」共同得奖人严志媛一上台就忍不住落泪：「看到李顺载前辈的影片，我情绪就崩溃了，真的抱歉。」她透露自己2002年以晨间剧《黄金马车》出道，并非科班出身：「我对演技懂得不多，前辈们就是我最好的老师。」她也感谢合作演员，并说：「希望我们能用好演技感动观众，我会成为了解大赏重量、真诚传递心意的演员。」

► 全场缅怀已故戏骨李顺载

今年颁奖礼弥漫著对已故国民演员李顺载的追思。 除了大赏得主，优秀奖得主丁一宇也在感言中追忆：「从我出道作品《不可阻挡的High Kick》认识前辈至今，正是因为他，我才能一直努力作为演员生活。 会将李顺载前辈的话铭记在心，持续努力进步。」获得最优秀奖的李英爱同样以缅怀开场：「本应在此位的、在我出道作中成为我支柱的李顺载前辈，以及今年离世的金芝美前辈，还有我深爱的尹锡华姐姐，愿他们安息。」



2025 KBS演技大赏完整得奖名单

▲ 大赏：安在旭、严志媛《拜托老鹰五兄弟！》



▲ 最优秀奖：金英光《恩秀的好日子》、李英爱《恩秀的好日子》、李泰兰《华丽的日子》



▲ 优秀奖（迷你系列）：玉泽演《我夺走了公爵的初夜》、李浚荣《24小时健身俱乐部》、徐玄《我夺走了公爵的初夜》、郑知苏《奇怪的她》



▲ 优秀奖（长篇剧）：尹博《拜托老鹰五兄弟！》、丁一宇《华丽的日子》、柳仁英《拜托老鹰五兄弟！》、郑仁仙《华丽的日子》



▲ 优秀奖（日日剧）：朴相勉《抓住大运》、朴允载《女王之家》、咸恩晶《女王之家》

▲ 配角奖：金炯完《拜托老鹰五兄弟！》、朴俊锦《拜托老鹰五兄弟！》

▲ 最佳情侣奖：安在旭・严志媛《拜托老鹰五兄弟！》; 丁一宇・郑仁仙《华丽的日子》; 李浚荣・郑恩地《24小时健身俱乐部》; 显佑・河胜理《玛丽与怪怪爸爸们》; 尹博・李春《拜托老鹰五兄弟！》; 金英光・李英爱《恩秀的好日子》; 玉泽演・徐玄《我夺走了公爵的初夜》



▲ 人气奖：李浚荣《24小时健身俱乐部》、郑恩地《24小时健身俱乐部》



▲ 作家奖：具贤淑《拜托老鹰五兄弟！》

▲ 独幕剧奖：梁大赫《LOVE：Track-爱情申请条件》; 金阿咏《LOVE：Track-Love Hotel》

▲ 新人奖：李硕基《拜托老鹰五兄弟！》; 朴净涓《华丽的日子》、辛瑟基《拜托老鹰五兄弟！》



