爆冷奪大賞掀爭議！李尚敏拿下SBS演藝大賞，韓網怒問：為什麼是他？

放送人李尚敏（李常敏）在「2025 SBS演藝大賞」擊敗劉在錫、徐章焄、池錫辰、卓在勳、申東燁等強敵，爆冷拿下最高榮譽「大賞」，不過這個結果不但沒有迎來祝福，反而在頒獎典禮結束後，立刻引爆韓國網路社群的強烈反彈。

然而結果一出，網路輿論瞬間炸鍋。 許多網友直言無法接受，認為今年SBS綜藝的「存在感代表」明明是徐章焄或池錫辰，卻突然由李尚敏抱走大賞，讓人滿頭問號。有觀眾直接質疑「與其給李尚敏，不如給在《Running Man》撐了15年的池錫辰」。 池錫辰曾在「2021 SBS演藝大賞」被視為大賞熱門人選，最後卻只拿到臨時設立的「名譽社員獎」，當時就引發「被冷落」爭議。 如今相似情況再度上演，也讓舊帳被重新翻出來討論，火上加油。



李尚敏本人在得獎感言中也坦言心情相當複雜。 他直言：「如果今天是我、徐章焄、池錫辰三個人一起拿，該有多好，真的覺得很抱歉。」甚至也主動提到，觀眾可能會疑惑「為什麼是李尚敏」。



對於李尚敏的得獎，韓網上吐嘈聲不斷，犀利評論：「真的史上最糟的大賞得主」、「爭議接著爭議，這種人 SBS 也捨不得清掉，還直接給大賞？？」、「SBS 是不是有什麼把柄在他手上？」、「說真的，我完全想不起來李尚敏今年做了什麼」、「現在連演藝圈也是送禮就能拿獎嗎？ 呵呵」、「裝窮人設真的看膩了」、「這種頒獎根本沒意義，不如三台合辦算了」、「不是徐章焄，也不是池錫辰，怎麼會突然變成李尚敏？」、「一年到頭鋪陳成徐章焄 vs 池錫辰，結果最後翻牌？」質疑聲可謂鋪天蓋地。

不過仍有部份觀眾和網友認為李尚敏在《我家的熊孩子》等節目表現穩定，支持他獲獎。 究竟是否實至名歸，已成目前韓國熱門話題之一，延燒多日。

