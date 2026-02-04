客家電視《細細山路私密達》爬山爬不夠全員敲碗第二季！金荷娜、南優賢許願再聚住在小刀家〜YTR肌肉山山壓力大到偷哭！

由客家電視台與韓國合作節目《細細山路私密達》，邀請韓國知名三金影后金荷娜，男團INFINITE主唱南優賢，以及《苦盡柑來遇見你》中的IU前男友李濬榮共同來台拍攝，以台灣在地客家人彭小刀為領隊，搭配在台定居，中文超棒的韓國YTR肌肉山山，五人共同深入客家「樟之細路」，10天解鎖10條客家古道以及體驗客家文化。本節目2月8日即將進行首播。

節目中兩位成員金荷娜、南優賢也特地來台，與小刀及肌肉山山共同出席今日記者會，李濬榮則是因為行程衝突不便前來。記者會上四位成員也聊起了拍攝時發生的許多趣事，金荷娜表示雖然自己很愛大自然，也很愛旅行，不過爬山行程讓她擔心自己體力不支而成為大家的負擔，為此更帶了很多藥物以免自己生病。不過一路上雖然體力透支超過負荷，所得到的幸福感卻也超乎他的預期。



首播日2月8日就是生日的南優賢，大讚小刀是他所認識的人當中最溫暖的一位，而金荷娜與肌肉山山也在一旁點頭附和著，南優賢表示，小刀總是在一旁留意著所有人的需求，甚至連他碎念「好想吃冰」都被聽到了，小刀就立刻準備了大家想要的，非常體貼溫暖。南優賢更是念念不忘小刀所開的車，直接許願「可以再請你開車載我嗎？車子可以直接搬去韓國嗎？」相當逗趣。成員們更說早就約好大家聚會要全部去住小刀家，大方的地主小刀對所有人的要求更是爽快答應。



小刀是節目中唯一的本地人，肩負著要盡地主之誼，並且讓所有人更熟悉客家文化的責任，他也大方讚美所有成員的優點，其中更提到最辛苦的就是需要中韓雙語進行的肌肉山山，有他的順暢口譯，讓整趟旅程更加愉快。肌肉山山則是透露自己在第一天晚上，曾因為壓力太大而躲在被窩中偷偷流淚，這讓金荷娜及南優賢嚇了一跳，沒想到外表開朗的山山竟然有這樣的一面，兩人還不斷對山山說著抱歉。



雖然在10天內的拍攝就挑戰了10條客家古道，有些道路甚至連路都是需要自己拿起鐮刀除去障礙物，才走得出來的，這趟旅程雖然辛苦，南優賢更打趣的說每天起床要上山的第一步就想要放棄了，但所有成員們在結束時卻都相當不捨，祈禱著今天不要結束，於是現場問所有成員是否還願意再繼續拍攝第二季？四位都不加思索直接舉手，這趟旅程也的確讓他們留下難忘的回憶。



《細細山路私密達》不僅是一個單純的旅遊行腳節目，肌肉山山表示，節目中描述的是人與人、文化與文化逐漸拉近距離的過程，南優賢也說爬山就像是人生一樣，前面不知道會有什麼狀況，但抱持著信念往上走，爬上了山頭就像克服了一個人生的困難，獲得難以言喻的成就感。金荷娜則表示這節目就像電視劇一樣吸引人，讓觀眾期待結局卻又不想那麼快結束。小刀則表示看著這些韓國知名藝人融入了客家文化，將帶給觀眾許多感動。



繼《客家廚房：廚師的迫降》後，《細細山路私密達》也被寄予厚望，有機會替客家電視台角逐金鐘獎項，已在韓國得過三金獎的影后金荷娜，對於拿獎更是展現出高度期待，大家更起鬨應該先保留今年金鐘獎可能進行的時間，前一日先聚集住在小刀家，第二天大家一起去參加頒獎典禮，可感受到成員們經過10日拍攝後都培養出深厚的情感，也令大家期待2月8日節目首播。



