【2025 SBS演技大賞】李帝勳史無前例蟬聯大賞！《模範的士3》橫掃獎項，張基龍&安恩真重現心動瞬間~頒獎禮卻因「人人有份」引爭議

2025 SBS 演技大賞於跨年夜在 SBS Prism Tower 舉行，申東燁攜手新生代演員蔡元彬、許楠儁共同主持。 李帝勳憑藉《模範的士3》再次登上巔峰，奪下最高榮譽「大賞」，該劇亦不負眾望獲選為「年度電視劇」。 然而，本屆典禮卻因「過度拆分獎項」引發質疑，有獲獎者誤以為只是在「發表入圍名單」而不敢上臺，場面一度陷入尷尬。

李帝勳寫下新紀錄：唯一憑同系列作「雙冠大賞」演員

繼 2023 年《模範的士 2》後，李帝勳再次舉起大賞獎盃，成為 SBS 史上首位憑藉同一系列作品兩度獲此殊榮的演員。 李帝勳感謝觀眾們五年來對《模範的士》系列的支持，以及編劇和導演對這部作品的真心，紅著眼眶說：「飾演金道奇的過程充滿了孤獨與艱辛，多虧『彩虹運輸』家人們的鼓勵，我才能再次站起來。 衷心感謝大家。」

李帝勳也透露拍攝幕後的艱辛：「為了讓第三季更完美，我在剪輯、音樂、後期錄音等所有環節不斷提出意見，給製作團隊添了不少麻煩。 演戲真的很難。」他也感性致謝：「我很想演好，但越演越覺得困難。 每當感到極限時，都是因為有粉絲支撐才能堅持下去。」



《模範計程車3》榮獲「年度電視劇獎」，當天由在劇中飾演反派的尹施允與笠松將擔任頒獎嘉賓，更顯意義。 導演姜寶承呼籲：「最後一集真的非常精彩，請大家一定要準時收看。」



粉紅泡泡與感人追悼：張基龍、安恩真現場發糖

《一吻爆炸》張基龍與安恩真同時奪得最佳CP獎與愛情喜劇部門優秀獎。 兩人在發表感言前，還大方重現了「接吻橋段」，現場尖叫聲不斷。



此外，典禮亦將「功勞賞」（終身成就獎）頒給去年 11 月辭世的國民爺爺 李順載，全場演員起立鼓掌致敬，場面肅穆哀戚。



頒獎爭議：8人齊獲新人獎，「分豬肉」現象削弱榮譽感

儘管 2025 年 SBS 僅播出 10 部電視劇，主辦方卻將獎項細分為「人性/奇幻」、「類型/動作」、「梅羅/愛情」、「浪漫喜劇」四大類，總計產生了多達 25 位獲獎者，每個獎項都有 8 位以上演員獲獎。其中，「最優秀演技獎」由李浚赫、韓志旼、陸星材、金知妍（苞娜）、崔宇植、庭沼珉、朴炯植、高賢廷共同獲得。

同時，「新人演技獎」也一口氣頒發給 8 位演員，名單之長讓得獎者露出困惑表情，一度以為只是入圍公布，遲遲不敢上臺。



▼《2025 SBS 演技大賞》得獎名單：

大賞：李帝勳《模範的士3》

Director's Award ：尹啟相《TRY：我們成為奇蹟》

年度電視劇獎：《模範的士3》

功勞賞：故 李順載

【最優秀演技獎】

人性/奇幻類：陸星材、金知妍/苞娜《鬼宮》

愛情喜劇類：李浚赫、韓志旼《我的完美秘書》

浪漫喜劇類：崔宇植、庭沼珉《宇宙Marry Me？ 》

類型/動作類：朴炯植《寶物島》、高賢廷《家母螳螂》

【優秀演技獎】

人性/奇幻類：金曜漢《TRY：我們成為奇蹟》、金智勳《鬼宮》、車清華《鬼宮》

愛情喜劇類：金度勳《我的完美秘書》、全餘贇《我們的電影》

浪漫喜劇類：張基龍、安恩真《一吻爆炸》

類型/動作類：張東潤《家母螳螂》、表藝珍《模範的士3》

【配角獎】

人性/奇幻類：李成旭、吉海蓮 《TRY：我們成為奇蹟》

愛情喜劇類：高健漢、李尚熙《我的完美秘書》

浪漫喜劇類：徐范俊、辛瑟基《宇宙Marry Me？ 》

類型/動作類：李海英《寶物島》、韓東希《家母螳螂》

最佳 CP 獎：張基龍、安恩真《一吻爆炸》

最佳表演獎：金義聖《模範的士3》

最佳團隊合作獎：《TRY：我們成為奇蹟》

最佳搶鏡獎：尹施允《模範的士 3》、徐慧原《我的完美秘書》

【新人演技獎】

男子：金湍《TRY：我們成為奇蹟》、金武俊《一吻爆炸》、車禹閔 《寶物島》、河有俊《四季之春》

女子：金恩菲《我們的電影》、朴淨涓《TRY：我們成為奇蹟》、禹多備《一吻爆炸》、洪華蓮《寶物島》

