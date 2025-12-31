「李光洙女友」李先彬被趙在允突問「結婚記得叫我」！她甜笑回應：當然了

李先彬和李光洙戀愛已經第8年，感情超穩定，最近也經常被催婚！？

當天，趙在允爲頒發最佳男女配角獎而登上舞台，他高興地向主持人金聖柱、李先彬打招呼說：「成柱哥～新年快樂！先彬結婚的話，記得叫上我啊！」李先彬雖被突然提到「結婚」嚇了一跳，但立刻露出燦爛笑容回應：「是啊～當然會叫你！」現場氣氛瞬間溫暖。



隨後，作為「最佳情侶」候選的《走到月亮為止》李先彬與金永大，也提出了他們的情侶公約。李先彬表示：「金英大很快就要入伍，如果我們拿下最佳情侶，我會去探望他。」



之後，金聖柱拋出突發問題：「金永大 vs 金聖柱？」李先彬毫不猶豫回答：「金永大！」接著，金聖柱又問：「金永大 vs 李光洙？」李先彬露出為難又害羞的笑容，最後答道：「金聖柱！」引得全場大笑，也讓網友直呼她超有 sense！

김영대 vs 김성주

ㄴ 김영대!

걸렸어~? 김영대 vs 이광수

ㄴ ..김성주!!



아 이선빈 센스 미친다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋpic.twitter.com/XGknOGTVH3 — 루키 (@o3o_rookie) December 30, 2025

李先彬也憑藉《走到月亮為止》獲得女子優秀演技獎（迷你劇部門），她驚訝地從主持席走上舞台，說：「8年前因《 Missing9》拿新人獎，如今能獲得優秀演技獎，真的很感謝。」接著她帶著顫抖的聲音補充：「10年來一直覺得自己不足，能順利工作，多虧最愛的公司代表，真的很感謝。還有在家裡看著的家人，哥哥也沒想到會有今天，謝謝你們的信任與支持。」最後她也向一路支持的粉絲們表達感謝。



