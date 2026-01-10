李先彬生日收「超厚紅包」！D.O.都敬秀清空家中現金為她慶生，連硬幣都給了！網笑：把她當女版李光洙

演員 李先彬 近日迎來 32 歲生日，意外曝光了與男友李光洙至親好友 都敬秀（D.O.） 之間的逗趣交情，引發網友熱議。

李先彬本月 7 日度過生日，並在社群平臺分享了一系列慶生照片，感性地寫道：「因為懶洋洋、無所事事地度過而感到很幸福的生日。 謝謝所有祝我生日快樂的人！」在眾多照片中，一封寫著「李真京（李先彬本名）生快」的錢包格外引人注目。 由於紅包看起來相當厚實，引發了網友的好奇，李先彬隨後在粉絲溝通平台親自透露了背後的趣事。





這封現金紅包的主人，正是與李光洙有著深厚交情的 EXO 成員都敬秀。 李先彬透露：「我對著大忙人耍賴，要他午夜 12 點前過來祝我生日快樂，結果他真的把家裡所有的現金、甚至連 100 韓元、500 韓元的硬幣都裝進去送我，真的是隨手抓的零用錢。」她還補充道，紅包裡除了紙鈔外一共有 800 韓元硬幣：「很有『都老師』的風格吧？ 都老師其實給了很多零用錢，但那 800 韓元真的讓人又氣又好笑。」



李先彬與李光洙自 2018 年公開戀情以來，已穩定交往長達 9 年。 身為演藝圈著名的長壽情侶，兩人的婚訊始終是外界關注焦點。 在去年的「2025 MBC 演技大賞」中，李先彬被頒獎嘉賓趙在允問及「結婚記得叫我」時，大方回應「那是當然的」，酷帥的態度讓網友不禁猜測兩人是否好事將近。





網友看到李先彬與都敬秀的互動後笑翻，紛紛留言：「對都敬秀而言，就是多了一個女版李光洙吧」、「兩人完全是真實朋友的感覺」、「字跡如此潦草，難道是用左手寫的嗎？」、「難怪她能跟光洙交往那麼久，兩人很適配（褒義）」、「好像在看情景喜劇」、「真的是超要好的家人團，想看他們一起拍更多節目」。

都敬秀與李光洙曾透過 tvN 綜藝《種豆得豆》以及 Disney+ 影集《操縱遊戲》等作品展現至親默契，如今這份情誼也延續到另一半身上，展現出如家人般溫馨且充滿歡笑的「家族愛」。



