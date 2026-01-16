朴寶劍甩偶像包袱破格變身！淪為奴隸上擂台，迎戰「武士」周元

曾以《最終兵器：弓》、《鳴梁：怒海交鋒》、《韓山島海戰》、 《露梁：死亡之海》創下動作史劇票房神話的韓國名導金漢珉，終於宣佈重磅回歸！他的下一部作品《刀：樸素之劍》（暫譯）即將啟動，並預計於2027年夏季正式上映，勢必再掀一股K-史詩動作巨浪！

這部電影背景設定在高句麗滅亡後（西元668年），以舊高句麗領地「遼東城」為舞台，講述一名失去記憶、淪為隸奴的男子，為了爭奪傳說中的寶劍而投身於大型劍鬥大會的故事。 劇情將結合歷史與想像，描繪這把北方傳說之劍如何成為新希望象徵的壯闊歷程。 最大亮點在於，電影將首度深入呈現「高句麗劍術對決」，並打造前所未有的動作場面。

片中，在遼東城（吾裡忽）設立的巨型圓形競技場內，將聚集契丹、靺鞨、突厥等16個北方部落，展開一場融合各族獨特武術與戰術的生存激戰。 製作團隊承諾，這將為觀眾帶來壓倒性的打擊感與前所未有的觀影刺激。

朴寶劍將飾演失去記憶的武士「七星」，從奴隸劍鬥士的絕望求生，到覺醒為被譽為「紅狼」的民族英雄，他將展現從影以來最破格的演技變身，呈現廣闊的角色光譜。與他針鋒相對的對手，則由氣場獨特的周元出演。 他將飾演代表突厥參賽的冷峻武士「契苾何力」，與七星形成緊繃的對決關係，並以高難度的雙劍動作戲牢牢抓住觀眾視線。



此外，鄭在詠將飾演高句麗復國軍（多勿軍）首領「黑水剛」，既是培養七星的導師，也是為復國暗中行動的強力領導者; 憑《噪音殺機》晉升票房女星的李先彬，則出演復國軍成員「瑪雅」，展現神秘又強烈的魅力與動作戲; 而演技日益紮實的金亨瑞將飾演黑水剛的女兒「仁正」，為故事注入新活力。



金導表示：「透過《最終兵器：弓》，我展現了我們民族『弓』的速度感與精神; 而《刀：樸素之劍》則想刻畫高句麗滅亡後，在那混亂時代中劈開前路的『刀』所蘊含的鋒利與沉重能量。 這不僅是單純的砍殺，更將呈現時代傷痛與個人使命碰撞下的炙熱韓國世界觀。 希望透過最具野心的韓國素材——『高句麗』與『刀』，創造出超越亞洲、吸引全球觀眾的新K-動作英雄大片。」

本片將由曾製作《我獨自升級》等作的韓國最大網漫工作室旗下子公司「Red Ice Entertainment」主要投資及發行，並由文化內容專業投資公司「Sollar Partners」共同進行主要投資。

隨著金漢玟導演招牌的動作史劇風格與完美選角陣容到位，《刀：樸素之劍》已正式進入製作階段，預計2027年暑期與觀眾見面，一場關於劍、榮耀與復仇的史詩之旅即將啟程！

