「李光洙女友」李先彬被赵在允突问「结婚记得叫我」！她甜笑回应：当然了

李先彬和李光洙恋爱已经第8年，感情超稳定，最近也经常被催婚！？

当天，赵在允爲颁发最佳男女配角奖而登上舞台，他高兴地向主持人金圣柱、李先彬打招呼说：「成柱哥～新年快乐！先彬结婚的话，记得叫上我啊！」李先彬虽被突然提到「结婚」吓了一跳，但立刻露出灿烂笑容回应：「是啊～当然会叫你！」现场气氛瞬间温暖。



随后，作为「最佳情侣」候选的《走到月亮为止》李先彬与金永大，也提出了他们的情侣公约。李先彬表示：「金英大很快就要入伍，如果我们拿下最佳情侣，我会去探望他。」



之后，金圣柱抛出突发问题：「金永大 vs 金圣柱？」李先彬毫不犹豫回答：「金永大！」接著，金圣柱又问：「金永大 vs 李光洙？」李先彬露出为难又害羞的笑容，最后答道：「金圣柱！」引得全场大笑，也让网友直呼她超有 sense！

김영대 vs 김성주

ㄴ 김영대!

걸렸어~? 김영대 vs 이광수

ㄴ ..김성주!!



아 이선빈 센스 미친다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋpic.twitter.com/XGknOGTVH3 — 루키 (@o3o_rookie) December 30, 2025

李先彬也凭藉《走到月亮为止》获得女子优秀演技奖（迷你剧部门），她惊讶地从主持席走上舞台，说：「8年前因《 Missing9》拿新人奖，如今能获得优秀演技奖，真的很感谢。」接著她带著颤抖的声音补充：「10年来一直觉得自己不足，能顺利工作，多亏最爱的公司代表，真的很感谢。还有在家里看著的家人，哥哥也没想到会有今天，谢谢你们的信任与支持。」最后她也向一路支持的粉丝们表达感谢。



（相关报导：《2025 MBC演技大赏》得奖名单：徐康俊首夺大赏「比起开心，更多的是惊讶」姜泰伍＆金世正拿下最佳CP奖）

