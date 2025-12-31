《法官李漢英》元真兒：「與池晟、朴喜洵兩位大前輩合作愉快，現場笑聲不斷」

MBC新金土電視劇《法官李漢英》描述一位法官李漢英，曾在大型律師事務所中以奴隸一般的身分活著，最終意外身亡的他，竟然得到了逆轉人生的機會，時間回到10年前，這一次他決定以全新的選擇懲戒惡勢力。由池晟、朴喜洵以及元真兒擔綱主演。

日前《法官李漢英》也公開了幕後花絮劇照，照片中可看出飾演李漢英的池城，眼神完全投入於角色當中，吸引著觀眾的目光，鏡頭前的他更專注地聽著劇組人員的說明，確認動線，打算完美變身李漢英，打造出最好的場面。朴喜洵的認真程度也不遑多讓，在寒冷天氣裡他仍然相當仔細的看著監看螢幕，非常投入，導演也表示這是演員們與工作人員們都相當熱情投入的幸福拍攝現場。



演員鐘的老么元真兒也幾乎與角色金珍雅融為一體，也是現場的氣氛開心果，總是笑容可掬相當可愛，但其實她在劇中的角色並非可愛，而是相當現實並且流露出狠毒的一面。元真兒所飾演的金珍雅一角將依照自身所屬的狀況而投射出相對的情感，隨時都有可能換上不同面孔，也激發觀眾們的好奇心。



元真兒表示自己與兩位大前輩共同演出時非常有默契，現場也充滿了笑聲，不管是什麼樣的演技都能夠輕鬆自在地應對，大家很有sense的做出重點來就能讓這幾場戲更加有趣，拍攝現場趣味不斷。元真兒向大家傳達著現場的氣氛，也讓大家更期待首播日。《法官李漢英》製作團隊也表示，由池晟、朴喜洵、元真兒以及許多演技派演員們共同演出，相當認真也充滿能量的進行拍攝，誠心呈現給大家，也希望觀眾們能夠期待1月2日晚間的首播。



