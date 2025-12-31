《2025 MBC演技大賞》得獎名單：徐康俊首奪大賞「比起開心，更多的是驚訝」姜泰伍＆金世正拿下最佳CP獎

演員徐康俊憑藉《臥底高中》在【2025 MBC演技大賞】典禮上奪得大賞，上台時，曾一起以演員團體「5urprise」活動的《月亮向江邊流淌》姜泰伍也上前擁抱並表達祝賀。當晚頒獎嘉賓中，最受矚目的還有2026全新韓劇《21世紀大君夫人》的主演 IU與邊佑錫登場。

昨晚（30日）舉行的《2025 MBC演技大賞》中（主持人：金聖柱、李善彬），徐康俊拿到了出道以來的第一個大賞，他在 3 月播畢的熱門韓劇《臥底高中》人氣再飆升，創下最高收視率 8.3%的好成績。



上台後，徐康俊接過獎座表示：「如果要說感想的話，比起開心，更多的是不知所措，真的非常驚訝。」難掩驚喜之情。

他接著說：「這部作品是我服完兵役後拍攝的第一部戲，拍攝現場真的讓我非常想念。演戲超過 10 年，一直提醒自己要心懷感激，但說實話，有時也會忘記。在軍中度過彷彿無窮無盡的歲月時，真的非常想念這裡。沒想到會透過《臥底高中》拿到這麼沉重的獎項，讓我既不知所措又感到驚訝。」



此外，他也坦言：「我經常會想到，自己隨時都可能被取代。我自認已經想得很多、很努力地在演戲，但環顧四周，比我更努力的人真的很多，優秀的人也非常多。我不禁思考，為什麼我會站在這個位置、為什麼會拿著這座獎、為什麼我能在拍攝現場佔有一席之地，怎麼想都只覺得是自己運氣好。」他接著說：「沒有人知道我還能做這份工作多久，但在我結束演藝生涯之前，我都不想被取代。所以，我會繼續努力學習，更加認真地思考我的表演。」



《臥底高中》同時也獲得「年度電視劇獎」。劇中演員陣容也紛紛抱回獎座，包括秦基周（最優秀演技獎）、金新綠（配角獎）等人。擔任今年的電視劇獎頒獎嘉賓的，則是預計於明年上半年播出的《21世紀大君夫人》主演 IU、邊佑錫，兩人的登場也引發熱烈關注。



而《月亮向江邊流淌》的姜泰伍&金世正也各自拿下了「迷你劇 最優秀演技獎」以及「最佳情侶獎」，展現超強的CP化學反應。



▼《2025 MBC演技大賞》得獎名單：

大賞：徐康俊《臥底高中》

今年的電視劇獎：《臥底高中》

最優秀演技獎 迷你劇（女）：秦基周《臥底高中》、金世正《月亮向江邊流淌》

最優秀演技獎 迷你劇（男）：姜泰伍《月亮向江邊流淌》

最優秀演技獎 日日&短幕劇（女）：張伸瑛《吞噬太陽的女子》

最優秀演技獎 日日&短幕劇（男）：宋昶儀《親切的善珠》

最佳演員獎（女）：李世榮《加州汽車旅館》

最佳演員獎（男）：鄭敬淏《勞務師盧武鎮》

優秀演技獎 迷你劇（女）：李善彬《走到月亮為止》

優秀演技獎 迷你劇（男）：羅人友《加州汽車旅館》

優秀演技獎 日日&短幕劇（女）：尹兒貞《吞噬太陽的女子》

優秀演技獎 日日&短幕劇（男）：吳昶錫《吞噬太陽的女子》

功勞獎：已故 李順載

最佳情侶獎：姜泰伍、金世正《月亮向江邊流淌》

最佳角色獎：晉久《月亮向江邊流淌》

配角獎（女）：金新綠《臥底高中》

配角獎（男）：金南喜《月亮向江邊流淌》

新人獎（女）：趙雅蘭《走到月亮為止》、洪秀珠《月亮向江邊流淌》

新人獎（男）：李彩玟《芭妮與哥哥們》、李新英《月亮向江邊流淌》

