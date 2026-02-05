李光洙《藉口GO》被黃晸珉一聲「噓」嚇壞！朴正民《只要有空，4》爆料：他還問我「真的生氣了嗎？」

去年在《藉口GO》頒獎典禮上，李光洙吐槽得獎人時不小心踢到鐵板 XD 「影帝」黃晸珉突然一聲「呀！光洙呀！」接著比出「噓」的手勢，嚇得李光洙立刻閉嘴，瞬間讓現場笑聲不斷，也成為在網路上瘋傳的經典名場面。

近日，趙寅成、朴正民、朴海俊出演《只要有空，4》，在搭公車移動的過程中，朴正民也分享這段《藉口GO》頒獎典禮的幕後故事。朴正民笑說：「不久前光洙哥在《藉口GO》頒獎典禮上，不是被晸珉哥說『呀～光洙呀（噓）』嗎？」接著補充：「光洙哥還把那個畫面截圖傳給我，問我『他是真的生氣了嗎？』整個嚇壞了。」



看著李光洙如此擔心，朴正民乾脆代為聯絡黃晸珉確認。他表示：「我就直接問晸珉哥『你是真的生氣了嗎？』因為光洙哥看起來真的嚇得不輕。」所幸黃晸珉回覆只是開玩笑，李光洙這才終於放下心來。對此，劉在錫也在一旁大笑：「光洙真的超膽小，實在太好笑了！」



另外，由趙寅成、朴正民、朴海俊主演的電影《人工情報》（HUMINT）將於2月11日在韓國正式上映。該片以俄羅斯海參威為背景，描寫南北韓秘密特工在邊境展開犯罪調查時所引發的激烈衝突，延續柳承完導演一貫擅長的硬派風格與緊湊節奏，備受期待。



【《只要有空，4》將於每週三深夜在 Viu 上線，香港觀眾亦可透過 Viu 收看。】

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞