爆冷夺大赏掀争议！李尚敏拿下SBS演艺大赏，韩网怒问：为什么是他？

放送人李尚敏（李常敏）在「2025 SBS演艺大赏」击败刘在锡、徐章焄、池锡辰、卓在勋、申东烨等强敌，爆冷拿下最高荣誉「大赏」，不过这个结果不但没有迎来祝福，反而在颁奖典礼结束后，立刻引爆韩国网路社群的强烈反弹。

然而结果一出，网路舆论瞬间炸锅。 许多网友直言无法接受，认为今年SBS综艺的「存在感代表」明明是徐章焄或池锡辰，却突然由李尚敏抱走大赏，让人满头问号。有观众直接质疑「与其给李尚敏，不如给在《Running Man》撑了15年的池锡辰」。 池锡辰曾在「2021 SBS演艺大赏」被视为大赏热门人选，最后却只拿到临时设立的「名誉社员奖」，当时就引发「被冷落」争议。 如今相似情况再度上演，也让旧帐被重新翻出来讨论，火上加油。



李尚敏本人在得奖感言中也坦言心情相当复杂。 他直言：「如果今天是我、徐章焄、池锡辰三个人一起拿，该有多好，真的觉得很抱歉。」甚至也主动提到，观众可能会疑惑「为什么是李尚敏」。



对於李尚敏的得奖，韩网上吐嘈声不断，犀利评论：「真的史上最糟的大赏得主」、「争议接著争议，这种人 SBS 也舍不得清掉，还直接给大赏？？」、「SBS 是不是有什么把柄在他手上？」、「说真的，我完全想不起来李尚敏今年做了什么」、「现在连演艺圈也是送礼就能拿奖吗？ 呵呵」、「装穷人设真的看腻了」、「这种颁奖根本没意义，不如三台合办算了」、「不是徐章焄，也不是池锡辰，怎么会突然变成李尚敏？」、「一年到头铺陈成徐章焄 vs 池锡辰，结果最后翻牌？」质疑声可谓铺天盖地。

不过仍有部份观众和网友认为李尚敏在《我家的熊孩子》等节目表现稳定，支持他获奖。 究竟是否实至名归，已成目前韩国热门话题之一，延烧多日。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻