全昭旻公開「人生首個香奈兒」竟是大神劉在錫送的！6年了還在用，網讚：人品天花板

「國民MC」劉在錫除了主持功力一流，照顧後輩的暖心程度更是演藝圈公認！最近一段節目片段被挖出，讓網友再度見識到他「寵無極限」的慷慨作風，直呼：「這人品真的沒話說！」

在2月2日首播的SBS綜藝《可是真的啊》中，全昭旻在公開隨身物品時，拿出了一個名牌長夾。 主持人卓在勳開玩笑問：「這是在炫耀名牌嗎？」全昭旻連忙解釋：「其實沒有很多名牌，賺到錢之後，也只是第一次買了一個比較好的包而已，而這個錢包是我人生中第一個香奈兒。」她接著透露超暖內幕：「這是tvN綜藝《第六感》結束後，（劉）在錫歐巴送給我們的聖誕禮物，說是慰勞大家辛苦了。 我已經用了5、6年，到現在還在用！」這段往事一公開，現場瞬間沸騰。

聽到這段「大神送禮史」，同場的Kai和李秀智立刻眼睛發亮，轉頭對卓在勳和李尚敏喊話：「那我們是不是也能期待一下？ 聖誕節會收到什麼呢？」沒想到卓在勳機智反殺：「這節目能不能撐到聖誕節都還不知道呢！」引發全場爆笑。



李秀智感慨：「收到一定很感動吧？」全昭旻點頭：「這真的是我第一次收到這樣的禮物。」她更補充，這個錢包「越用越有光澤」，看得出她對禮物的珍惜與喜愛。 卓在勳則順勢接梗，以「相親梗」搞笑吐槽：「以後在我面前別用了，我送妳更好的！」

這段幕後故事曝光後，韓網一片好評：「直接送名牌當禮物，劉大神的格局就是不一樣！」、「劉在錫的美談沒有盡頭...... 總是默默照顧身邊的人」、「不愧是演藝圈公認的義氣男！」同時，網友也對全昭旻刮目相看：「全昭旻意外的節儉耶，一個錢包用五六年！」、「香奈兒用這麼久還保持很好，看得出來很愛惜」、「低調又實在的風格，好感度上升！」



果然，「劉氏溫暖」總是能創造出雙倍的美談啊！

