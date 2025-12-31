【2025 SBS演藝大賞 得獎名單】李尚敏奪得大賞！從「窮酸債務人」到「新婚人夫」，《我家的熊孩子》記錄逆襲人生

「2025 SBS演藝大賞」於30日在首爾市SBS Prism Tower隆重舉辦，由 全炫茂、車太鉉、李秀智 共同擔綱主持。曾透過《我家的熊孩子》向大眾公開人生酸甜苦辣的李尚敏，在劉在錫、全炫茂、卓在勳、申東燁、徐章勳、池錫辰等強敵環伺下，脫穎而出奪得本屆 SBS 演藝大賞的最高榮譽。

李尚敏帶著不敢置信的表情走上台，哽咽地發表感言：「《我家的熊孩子》第一次錄影，是從我搬進一間因為沒冷氣而便宜租給我的公寓開始的。 當時只是想展現我生活的真實樣貌，沒想到掙扎求生的樣子會獲得這麼多人的喜愛，甚至還清了巨額債務。」



李尚敏自 2017 年起加入《我家的熊孩子》，是該節目最長青的班底。 他公開了雖背負巨債卻依然努力還錢的「窮酸生活」，贏得觀眾共鳴。 此外，他也透過節目呈現了送別母親的悲痛，以及遇見真愛、步入再婚的喜悅，幾乎將整個人生檔案都記錄在 SBS。

李尚敏感慨道：「《熊孩子》紀錄了我開啟第二人生的所有點滴，讓我能重新開始、送別母親、結束痛苦時刻，並在今年與深愛的人結婚。」

李尚敏向《熊孩子》與《恢單4Men》的製作團隊表達了深切謝意，並對共同角逐大賞的徐章勳、池錫辰感到抱歉，最後將功勞歸於新婚妻子：「我要對愛妻說一句話。 結婚後為了備孕，我沒能為她做什麼，沒辦婚禮也沒去蜜月。 對這樣的我仍給予支持與愛，她真的是我生命中最好的禮物，這座獎應該屬於她才對。」



最受歡迎節目賞再次頒給了《Running Man》，由SBS娛樂PD直接評選的製作人獎則分別頒給了《Running Man》的梁世燦和《我們的抒情歌》的全炫茂。



最優秀賞頒給李瑞鎮、金光奎、崔振赫、李賢怡和金珍京。 首度參加典禮的李瑞鎮毒舌吐槽「頒獎禮太長，我都累了，快要罵人時卻給我頒獎」，也大方表示「既然得獎就會考慮拍下一季。」金珍京則驚喜宣佈已懷孕，將暫時離開球場休養。



由觀眾投票選出的最佳搭檔賞頒給了《只要有空》劉在錫和柳演錫。今年新設立特別獎項「AI 評選的 SBS 之臉」，透過 AI 數據分析，頒發給這一年在 SBS 出鏡時數最長的人物，最終由總時數高達 981 分 24 秒的劉在錫奪下。

李敬揆獲得功勞賞，身為搞笑界教父，他幽默表示：「得這獎要有 40 年資歷、無不良記錄，最重要的人性高尚，所以是我拿。」更笑稱明年沒人夠格，提議「取消這個獎」，引發全場爆笑。



▼《2025 SBS 演藝大賞》得獎名單：

大賞：李尚敏《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》

2025 最高人氣節目獎：《Running Man》

製作人獎：梁世燦《Running Man》、 全炫茂《我們的抒情曲》

最優秀賞（男）：李瑞鎮 & 金光奎《秘書鎮》、崔振赫 《我家的熊孩子》

最優秀賞 （女）：李賢怡《同床異夢》、金珍京《踢球的她們》

優秀賞 （男）：尹施允《我家的熊孩子》、 柳演錫 《只要有空》

優秀賞 （女）：朴河易《射門的她們》、池睿恩《Running Man》

功勞賞 （終身成就獎）：李敬揆

AI 評選 SBS 之臉：劉在錫

話題節目賞：《我們的抒情曲》

特別賞：哈哈

最佳團隊合作賞：《同床異夢2 - 你是我的命運》

最佳娛樂人賞：尹賢旻《我家的熊孩子》

年度熱門片段賞：車太鉉《我們的抒情曲》

年度挑戰賞：林元熙、金承洙、許卿煥《我家的熊孩子》

最佳搭檔 UP 賞：劉在錫 & 柳演錫《只要有空》

ESG賞：林英雄《孤島英雄》

善意影響力賞：鄭恩惠 & 趙英男 夫婦《同床異夢》

最佳搶鏡賞：卓在勳 & 秋成勳《My Turn》

編劇賞：牟恩雪《我們的抒情曲》

廣播 DJ 賞：黃制聖《黃帝聖的皇帝力量》

Rookie UP賞：李彩演《射門的她們》

新人賞：金元勛、李秀智《My Turn》

