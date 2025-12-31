【2025 SBS演艺大赏 得奖名单】李尚敏夺得大赏！从「穷酸债务人」到「新婚人夫」，《我家的熊孩子》记录逆袭人生

「2025 SBS演艺大赏」於30日在首尔市SBS Prism Tower隆重举办，由 全炫茂、车太铉、李秀智 共同担纲主持。曾透过《我家的熊孩子》向大众公开人生酸甜苦辣的李尚敏，在刘在锡、全炫茂、卓在勋、申东烨、徐章勋、池锡辰等强敌环伺下，脱颖而出夺得本届 SBS 演艺大赏的最高荣誉。

李尚敏带著不敢置信的表情走上台，哽咽地发表感言：「《我家的熊孩子》第一次录影，是从我搬进一间因为没冷气而便宜租给我的公寓开始的。 当时只是想展现我生活的真实样貌，没想到挣扎求生的样子会获得这么多人的喜爱，甚至还清了巨额债务。」



李尚敏自 2017 年起加入《我家的熊孩子》，是该节目最长青的班底。 他公开了虽背负巨债却依然努力还钱的「穷酸生活」，赢得观众共鸣。 此外，他也透过节目呈现了送别母亲的悲痛，以及遇见真爱、步入再婚的喜悦，几乎将整个人生档案都记录在 SBS。

李尚敏感慨道：「《熊孩子》纪录了我开启第二人生的所有点滴，让我能重新开始、送别母亲、结束痛苦时刻，并在今年与深爱的人结婚。」

李尚敏向《熊孩子》与《恢单4Men》的制作团队表达了深切谢意，并对共同角逐大赏的徐章勋、池锡辰感到抱歉，最后将功劳归於新婚妻子：「我要对爱妻说一句话。 结婚后为了备孕，我没能为她做什么，没办婚礼也没去蜜月。 对这样的我仍给予支持与爱，她真的是我生命中最好的礼物，这座奖应该属於她才对。」



最受欢迎节目赏再次颁给了《Running Man》，由SBS娱乐PD直接评选的制作人奖则分别颁给了《Running Man》的梁世灿和《我们的抒情歌》的全炫茂。



最优秀赏颁给李瑞镇、金光奎、崔振赫、李贤怡和金珍京。 首度参加典礼的李瑞镇毒舌吐槽「颁奖礼太长，我都累了，快要骂人时却给我颁奖」，也大方表示「既然得奖就会考虑拍下一季。」金珍京则惊喜宣布已怀孕，将暂时离开球场休养。



由观众投票选出的最佳搭档赏颁给了《只要有空》刘在锡和柳演锡。今年新设立特别奖项「AI 评选的 SBS 之脸」，透过 AI 数据分析，颁发给这一年在 SBS 出镜时数最长的人物，最终由总时数高达 981 分 24 秒的刘在锡夺下。

李敬揆获得功劳赏，身为搞笑界教父，他幽默表示：「得这奖要有 40 年资历、无不良记录，最重要的人性高尚，所以是我拿。」更笑称明年没人够格，提议「取消这个奖」，引发全场爆笑。



▼《2025 SBS 演艺大赏》得奖名单：

大赏：李尚敏《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》

2025 最高人气节目奖：《Running Man》

制作人奖：梁世灿《Running Man》、 全炫茂《我们的抒情曲》

最优秀赏（男）：李瑞镇 & 金光奎《秘书镇》、崔振赫 《我家的熊孩子》

最优秀赏 （女）：李贤怡《同床异梦》、金珍京《踢球的她们》

优秀赏 （男）：尹施允《我家的熊孩子》、 柳演锡 《只要有空》

优秀赏 （女）：朴河易《射门的她们》、池睿恩《Running Man》

功劳赏 （终身成就奖）：李敬揆

AI 评选 SBS 之脸：刘在锡

话题节目赏：《我们的抒情曲》

特别赏：哈哈

最佳团队合作赏：《同床异梦2 - 你是我的命运》

最佳娱乐人赏：尹贤旻《我家的熊孩子》

年度热门片段赏：车太铉《我们的抒情曲》

年度挑战赏：林元熙、金承洙、许卿焕《我家的熊孩子》

最佳搭档 UP 赏：刘在锡 & 柳演锡《只要有空》

ESG赏：林英雄《孤岛英雄》

善意影响力赏：郑恩惠 & 赵英男 夫妇《同床异梦》

最佳抢镜赏：卓在勋 & 秋成勋《My Turn》

编剧赏：牟恩雪《我们的抒情曲》

广播 DJ 赏：黄制圣《黄帝圣的皇帝力量》

Rookie UP赏：李彩演《射门的她们》

新人赏：金元勋、李秀智《My Turn》

