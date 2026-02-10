「注射姨母」點名下個是他！《我獨自生活》LOGO+煎餅、蘿蔔圖暗嗆：全炫茂躺槍

韓國主持人全炫茂無端捲入爭議，近日慘遭涉及非法醫美案件的網紅「注射姨母」A某點名，在社群上公開「狙擊」，引發熱議。

這位被稱為「注射姨母」的A某，日前因涉嫌無照對藝人朴娜勑、SHINee成員Key、網紅「挑食的新姐」等人進行非法醫療行為而被警方調查。日前她在個人Instagram上傳了一張意味深長的限時動態，上面寫著「9小時的調查。 現在輪到你們了，特別是某個男人。」憤怒的發文立刻引起關注。

隨後A某更上傳了寫有「전」、「무」（全炫茂韓文名為전현무）字樣的煎餅（韓文中餅和全發音相同）和蘿蔔（韓文中茂和蘿蔔發音相同）照片，並搭配全炫茂的代表節目——MBC《我獨自生活》的官方LOGO。 由於A某在爭議爆發初期，就只追蹤了全炫茂和《我獨自生活》的官方帳號，因此此舉被普遍解讀為對全炫茂的公開「狙擊」，讓外界一片譁然。



實際上全炫茂過去也曾因在《我獨自生活》節目中出現「在車內打點滴」的畫面引發爭議。 他當時迅速透過所屬社SM C&C澄清，強調所有醫療行為皆在醫院內由專業醫護人員判斷後進行，否認有私自召喚醫護或接受非法治療，並公開了完整的就診與處方紀錄以證清白，甚至透露當時是為治療「勃起功能障礙」而領取了處方藥，顯露其委屈。



A某在7日接受警方調查後曾表示：「不屬實的部份已否認，不足的部份承認了錯誤。將以此為契機，更加慎重看待人際關係。」但隨後又發出「輪到你們」的挑釁性言論，並針對性地上傳與全炫茂相關的內容。 目前，A某已將所有相關貼文刪除，並清空追蹤名單。



此事讓全炫茂無辜捲入風波，也讓這起非法醫美案件再度登上媒體版面。

