金淑領獎致謝「風暴人物」朴娜勑！韓網掀正反論戰：7年情誼VS爭議切割

韓國「綜藝名嘴」金淑最近一開口，又讓韓網吵翻了！

她在29日舉辦的「2025 MBC演藝大賞」中拿下女子組最優秀獎，得獎感言中除了感謝節目班底與經紀公司，更特別點名近期因涉嫌職場霸凌、非法醫療行為等爭議而暫停演藝活動的朴娜勑，引發網友兩極熱議。

金淑在台上感性表示：「今年正好是我出道30周年，20歲進電視台，現在都50歲了...... 真的非常感謝。」她也一一點名節目成員，最後更說道：「還有（朴）娜勑隊長，真的非常感謝，我覺得是因為他們，我才能拿到這個獎。」



就是這句「娜勑隊長」，在韓網瞬間炸鍋！朴娜勑近期深陷法律風暴，前經紀人團隊控訴她職場霸凌、特殊傷害、非法醫療，甚至涉嫌挪用公款，雙方互告多項罪名，目前警方仍在調查中。 因此金淑公開致謝的舉動，立刻引發網友正反激辯。

反對派網友罵爆：「對霸凌爭議人物致謝真是讓人失望」、「明明已經下車了，硬要提她幹嘛？」、「私下聯絡就好，何必在頒獎台提到？」、「這根本是無視爭議的盲目力挺」。支持派網友緩頰：「一起工作7年了，提到名字很正常吧」、「這有什麼好吵的？ 只是感謝合作而已」、「爭議歸爭議，但情分還在啊」、「連名字都不能提也太苛刻了」。



當天所有得獎者中，只有金淑一人公開提及朴娜勑，此舉被視為「勇敢表達支持」，卻也讓部份觀眾感到不適。 輿論持續發酵中，網友對「該不該在公開場合感謝爭議人物」意見極度分裂，掀起韓國演藝圈「友情與輿論」的尷尬難題。

