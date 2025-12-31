《偶像疯子》第4集就迎剧情小高潮！秀英目击「本命」金宰永的秘密，危机与信任的拉扯

Viu同步更新新韩剧《偶像疯子》《偶像疯子》剧情持续升温，随著案件与情感双线推进，崔秀英与金宰永之间「信任与动摇并存」的关系成为观众关注焦点。

第三集中，律师孟世娜（崔秀英 饰）与涉嫌卷入命案的偶像都来益（金宰永 饰），为了查明真相正式站在同一阵线。 原本下定决心只以「委托人」身份面对偶像的孟世娜，却在近距离看见来益的脆弱与孤立后，情感逐渐动摇。

来益在外界眼中早已被定罪，身边几乎无人愿意相信他，就连家人与经纪层的冷漠态度，也让他的处境更加孤绝。 关键时刻，始终没有放弃他的，仍是孟世娜。随著来益吐露过往与已故好友的深厚羁绊，两人之间的信任逐步加深。 然而，就在真相似乎露出一线曙光之际，一名来益刻意隐藏的人物——洪慧珠（崔喜真 饰）突然登场，为这段「无罪辩护×暧昧情感」投下巨大变数。



第四集以孟世娜亲眼目击来益 《1日）日揭开序幕。 明知自己只是律师，情绪却无法自控。 更让她动摇的，不只是尝本身，而是来益反覆隐瞒、选择独自承担一切的态度。随后，来益与洪惠珠过去的纠葛逐渐浮出水面，一篇传尝报导更将事件推向舆论风暴核心。 为了掩盖真相、保护对方，来益曾做出极端选择，这也成为他始终无法坦白的原因。当真相一层层揭开，孟世娜的情绪终於爆发。 对她而言，「隐瞒本身就是谎言」，这句话不仅刺痛来益，也动摇了两人之间微妙却真实的情感连结。 所幸在危机不断逼近之际，来益选择首次对孟世娜毫无保留，两人之间的信任反而因此更加坚固。 然而，距离拉近的同时，感情的界线却变得更加模糊——想靠近，却又不得不后退。



随著新人物与关键线索登场，《偶像疯子》在悬疑节奏与情感拉扯之间持续加温。 「最了解他的人，反而越来越不确定自己是否真的了解他」，这段建立在信任之上的关系，接下来将走向何方，也成为观众最期待的看点。

此外，全新韩剧《偶像疯子》已於12月22日起逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

