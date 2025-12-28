Super Junior圭賢與小提琴家姐姐動人同台〈在光化門〉！成員、成員家人也出動力挺！

Super Junior成員12月各自活動滿滿，先前厲旭就曾透露他和圭賢、D&E接連辦活動不撞期都是為了粉絲E.L.F.，展現團魂的同時也展現他們的細膩、體貼，圭賢上周演唱會，成員果然出動力挺！連成員家人也是！圭賢姐姐還驚喜登台！

‎〈Super Junior團魂&寵粉再一樁！分三公司活動會協調不撞期，厲旭：「這是對E.L.F.的尊重」〉‎

據X（Twitter）、Instagram、Threads等網友分享，圭賢此次演唱會「The Classic」首爾場，特別邀請了管弦樂團演奏，其中一名小提琴手便是姐姐雅拉（又譯雅羅），姐姐在圭賢名曲〈在光化門〉時，還solo演奏了一段，場面相當動人。圭賢透露姐姐是隱瞞父母來表演的，父母原先還對姐姐無法到場觀看表達失望呢！



▼14年前，2011年《不朽的名曲2》上，姐姐也曾替圭賢伴奏



銀赫、東海、藝聲、厲旭及神童都到場支持了圭賢此次solo，就連「Super Junior Family」成員家人包括銀赫姐姐、利特姐姐、藝聲弟弟，還有曾經同門SM娛樂的東方神起最強昌珉亦力挺。



▼圭賢演唱會第三天搞笑點名利特、希澈、始源沒到



希澈雖然沒有去，但「複製貼上」了圭賢和座上嘉賓們的合照，讓事情更好笑了。他說：「我們忙內的solo演唱會太帥了！真的！！我們會一直支持你、愛你，我們忙內。」希澈後續直播透露自己沒去被罵了，利特也因為以前都有去、這次沒去被罵。希澈接著說利特會為了公平場場都到，而自己是為了公平場場不到XD。



251225 희철 규현이 콘서트 못간거에 대한 이야기



규현이한테 콘서트 안왔다고 엄청 혼났대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그래도 자기는 항상 잘 안가니까 덜 혼났는데 특이는 항상 가다가 이번에만 못가서 더 많이 혼났다고..ㅋㅋ 막내가 이렇게 무섭습니다ㄷ pic.twitter.com/Jqh6H6H0EW — 둘이 (@DulE_Kyu9sj1105) December 25, 2025

