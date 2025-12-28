金多順在《理事長和我的祕密關係》化身飯店經理！對洪宗玄展開直球追求，兩人互動引人注目！

《理事長和我的祕密關係》即將在明年1月17日首播，近日也陸續公開四位主演的角色介紹和劇照啦！

由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演的《理事長和我的祕密關係》，改編自同名網路小說和網路漫畫，講述因個人原因選擇不婚的女性和放棄結婚的男性意外地有了「孩子」後發生的超速羅曼史。四位主角之間錯綜複雜的關係變化，也是這部劇的重要看點之一。



劇中，金多順飾演泰漢飯店經理「黃美蘭」。她是熙媛（吳漣序 飾）的靈魂好友兼酒友，性格爽朗直率，對自己的情感也非常坦率。被熙媛介紹認識民旭（洪宗玄 飾）後，三人像三劍客般自在相處。然而，隨著美蘭發現民旭的細膩與溫暖，這份魅力讓她深陷心動，開始毫不保留地直接表白。但民旭在意的是熙媛，三人的關係將如何發展？

公開的劇照中，美蘭展現出如微笑天使降臨般的魅力，令人無法抗拒！她穿著乾淨俐落的飯店制服，頭髮梳得整齊，明亮的五官更加突出，微笑中散發出飯店經理特有的自信與優雅氣質。與此同時，她對某人綻放燦爛笑容，瞬間吸引所有目光。



金多順在2010年以女團 SISTAR 成員身份出道，2012年開始展開演員活動。團體於2017年解散後，她更加專注在演員活動上，憑藉《姐姐風采依舊》獲得《SBS演技大獎》「女子新人演技賞」。近年，她也陸續出演《木偶的季節》、《是偶然嗎》及《主婦偵探社》等作品，這次的新角色令人十分期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞