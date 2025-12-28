Super Junior圭贤与小提琴家姐姐动人同台〈在光化门〉！成员、成员家人也出动力挺！
广告

Super Junior圭贤与小提琴家姐姐动人同台〈在光化门〉！成员、成员家人也出动力挺！

KPOP   2025年12月28日   星期日14:00   草莓  

（封面图源：银赫姐姐IG@sora11o5截图）

Super Junior成员12月各自活动满满，先前厉旭就曾透露他和圭贤、D&E接连办活动不撞期都是为了粉丝E.L.F.，展现团魂的同时也展现他们的细腻、体贴，圭贤上周演唱会，成员果然出动力挺！连成员家人也是！圭贤姐姐还惊喜登台！

*先前报导回顾：
‎〈Super Junior团魂&宠粉再一桩！分三公司活动会协调不撞期，厉旭：「这是对E.L.F.的尊重」〉‎

据X（Twitter）、Instagram、Threads等网友分享，圭贤此次演唱会「The Classic」首尔场，特别邀请了管弦乐团演奏，其中一名小提琴手便是姐姐雅拉（又译雅罗），姐姐在圭贤名曲〈在光化门〉时，还solo演奏了一段，场面相当动人。圭贤透露姐姐是隐瞒父母来表演的，父母原先还对姐姐无法到场观看表达失望呢！

▼14年前，2011年《不朽的名曲2》上，姐姐也曾替圭贤伴奏
（图源：YouTube@KBS 레전드 케이팝截图）

银赫、东海、艺声、厉旭及神童都到场支持了圭贤此次solo，就连「Super Junior Family」成员家人包括银赫姐姐、利特姐姐、艺声弟弟，还有曾经同门SM娱乐的东方神起最强昌珉亦力挺。

（图源：神童IG@earlyboysd截图）（图源：厉旭IG@ryeo9ook截图）



▼圭贤演唱会第三天搞笑点名利特、希澈、始源没到

希澈虽然没有去，但「复制贴上」了圭贤和座上嘉宾们的合照，让事情更好笑了。他说：「我们忙内的solo演唱会太帅了！真的！！我们会一直支持你、爱你，我们忙内。」希澈后续直播透露自己没去被骂了，利特也因为以前都有去、这次没去被骂。希澈接著说利特会为了公平场场都到，而自己是为了公平场场不到XD。


草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » Super Junior圭贤与小提琴家姐姐动人同台〈在光化门〉！成员、成员家人也出动力挺！
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手