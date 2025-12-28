Super Junior圭贤与小提琴家姐姐动人同台〈在光化门〉！成员、成员家人也出动力挺！

Super Junior成员12月各自活动满满，先前厉旭就曾透露他和圭贤、D&E接连办活动不撞期都是为了粉丝E.L.F.，展现团魂的同时也展现他们的细腻、体贴，圭贤上周演唱会，成员果然出动力挺！连成员家人也是！圭贤姐姐还惊喜登台！

*先前报导回顾：

‎〈Super Junior团魂&宠粉再一桩！分三公司活动会协调不撞期，厉旭：「这是对E.L.F.的尊重」〉‎

据X（Twitter）、Instagram、Threads等网友分享，圭贤此次演唱会「The Classic」首尔场，特别邀请了管弦乐团演奏，其中一名小提琴手便是姐姐雅拉（又译雅罗），姐姐在圭贤名曲〈在光化门〉时，还solo演奏了一段，场面相当动人。圭贤透露姐姐是隐瞒父母来表演的，父母原先还对姐姐无法到场观看表达失望呢！



▼14年前，2011年《不朽的名曲2》上，姐姐也曾替圭贤伴奏



银赫、东海、艺声、厉旭及神童都到场支持了圭贤此次solo，就连「Super Junior Family」成员家人包括银赫姐姐、利特姐姐、艺声弟弟，还有曾经同门SM娱乐的东方神起最强昌珉亦力挺。



▼圭贤演唱会第三天搞笑点名利特、希澈、始源没到



希澈虽然没有去，但「复制贴上」了圭贤和座上嘉宾们的合照，让事情更好笑了。他说：「我们忙内的solo演唱会太帅了！真的！！我们会一直支持你、爱你，我们忙内。」希澈后续直播透露自己没去被骂了，利特也因为以前都有去、这次没去被骂。希澈接著说利特会为了公平场场都到，而自己是为了公平场场不到XD。



251225 희철 규현이 콘서트 못간거에 대한 이야기



규현이한테 콘서트 안왔다고 엄청 혼났대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그래도 자기는 항상 잘 안가니까 덜 혼났는데 특이는 항상 가다가 이번에만 못가서 더 많이 혼났다고..ㅋㅋ 막내가 이렇게 무섭습니다ㄷ pic.twitter.com/Jqh6H6H0EW — 둘이 (@DulE_Kyu9sj1105) December 25, 2025

