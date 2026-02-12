開播即刷新紀錄！Viu韓劇《榮耀：她們的法庭》揪性犯罪 App 幕後真相、開打「名譽奪回戰」，第四集反轉驚悚破表！

Viu韓劇《榮耀：她們的法庭》由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，講述三名女律師為性暴力案件受害者提供幫助，同時正面迎擊演變成巨大醜聞的「過去」，重新奪回失去的名譽的故事。 目前已播出4集，情節扣人心弦、一看就停不下來！

劇中三位主角是大學同門好友，目前共事於性犯罪被害者辯護專門律所L&J。 尹羅映（李奈映 飾）積極出演電視節目，強調被害者才是律師應該關注和幫助的群體; 姜信宰（鄭恩彩 飾）作為國內最大律所「海溢」負責人的女兒，為確保L&J的生存而周旋於各勢力之間; 黃賢珍（李清娥 飾）則負責訴訟環境，同時擁有敏捷身手，可謂「文武雙修」。

一次辯護工作中，委託人似乎因不可告人的苦衷而說謊，三人為揭開真相，逐漸踏入難以想像的深淵......



***以下包含前4集關鍵內容！



演員姜恩碩（李讚炯 飾）遭控訴侵害未成年少女趙柔靜（朴世賢 飾），柔靜卻堅持不願透露兩人相識的管道，令案件陷入被動。 賢珍拜託身為記者的前男友李俊赫（李忠主 飾）透露內幕，不料神秘組織竟在俊赫交出文件前一刻將他滅口，還將罪名嫁禍給柔靜。



三人暗訪調查後發現一個名為「CONNECT」的性交易app，認為是案情關鍵。 柔靜艱難決定吐露真相，卻遭到恐怖威脅，最終在醫院自盡。為獲得更多線索，羅映在電視節目中高調懇請受害者主動聯絡，然而幾乎在同一時間，三人都遭遇神秘人的攻擊和威脅。 好消息是，另一名受害者韓敏書（全昭映 飾）決定向L&J透露「CONNECT」的真相，然而很快幕後主使人就發現app被駭，遠程刪除了所有痕跡。





賢珍的丈夫具善圭（崔英俊 飾）是重案組刑警，在調查柔靜案的過程中逐漸起疑。 賢珍常對善圭有所隱瞞，卻對兩位閨蜜無話不說，令善圭感慨：「這樣親密的關係，只有一種可能，那就是共犯。」鏡頭回到2005年讀大學期間，三位好友遭到某人追逐和傷害，最終合力將其制服並丟入人工湖; 同一時間，新聞報道法學院學生朴柱煥失蹤。 最驚人的是，這四人曾在同一個大學社團，有合照為證。



第四集結尾迎來驚悚瞬間！羅映拜託科學搜查研究所課長洪蓮希（白恩惠 飾）調包俊赫案現場的DNA、掩蓋賢珍的行蹤，交易條件是幫她打離婚官司，然而洪蓮希轉頭就將羅映的舉動如實匯報給丈夫朴濟烈（徐現宇 飾）; 朴濟烈作為負責柔靜案件的檢察官，登門拜訪羅映並主動亮出身份：他就是20年前失蹤的朴柱煥！而信宰一向信賴的權重賢（李海英 飾）、海溢律所二當家，居然也是CONNECT的VIP用戶之一！





《榮耀：她們的法庭》在韓國通過有線電視ENA播出，一開播就創下ENA月火劇最高開播收視紀錄3.1%，第三集更刷新自身最高紀錄3.8%。 很多觀眾激情表示：「從氛圍到傳遞的信息都超棒」、「真希望身邊有羅映這樣的大人」、「第四集從頭到尾都令人難以置信」、「一定要追到底」。

Viu韓劇《榮耀：她們的法庭》逢星期一、二晚10點30分上線，香港觀眾記得收看喔！



