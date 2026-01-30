台灣人的重情義被偶像破解了？SJ神童分析「喜歡了就會喜歡到底」，一度歪樓「各位請多賺錢」

韓國偶像人氣排行不斷變化，也才有了世代更迭，一代團、二代團、三代團……而在台灣，有些偶像的人氣始終未動搖，「韓流帝王」Super Junior就是如此。

上週結束的Super Junior 20週年演唱會《Super Show 10》高雄場，成員神童便透露和東海聊過：「到底為什麼我們在台灣會這麼有人氣？」和工作人員討論後得到了結論：台灣人很重義氣，一旦喜歡了就會喜歡到底。



搞笑的是，銀赫開始歪樓說：「還有啊，小時候總是說沒錢，讓我們回韓國，現在大家長大了開始有錢了，就好像開始隨心所欲地來……」神童幫腔：「那我可以拜託大家一件事嗎？，各位請多賺錢吧！」



到此為止還以為成員們就是在開玩笑，神童卻又說：「拜託你們繼續追星，我們會永遠一直來的，大家也要永遠支持我們喔！謝謝高雄，我愛你們！」全場台灣E.L.F.再次被融化了吧……



▼完整現場畫面



台灣整個K-POP圈應該都相當清楚，Super Junior在台灣一直是屹立不搖的存在，成員團魂走了20年，台灣E.L.F.也對Super Junior長情了非常多年，偶像和粉絲雙方總是互相給予應援，感動的回憶數不清，未來絕對會繼續長相廝守的吧！



