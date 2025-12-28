郑雨盛重现情圣眼神却被骂！晋升「人夫&人父」后开撩李英子：「被我囚禁吧！」引发韩网论战

演员郑雨盛在经历私生子风波及宣布结婚后，近日携新剧《韩国制造》华丽回归。 然而，他在宣传节目中与女艺人互动的表现，却意外引起韩国网友热议，质疑其「人夫兼人父」的身分与节目中的「撩妹」行为格格不入。

在 12 月 27 日播出的 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，Disney+原创影集《韩国制造》的主演群郑雨盛、玄彬（炫彬）、朴埇佑、姜吉宇、卢载沅，齐聚李英子经营的私厨。

席间，李英子难掩激动情绪、一度忘记台词，直言坐在郑雨盛与玄彬对面令她快要昏倒。 李英子：「跟郑雨盛先生单独聊天真的很难，因为他会一直盯著我看。 玄彬先生也是，会一直注视著对谈者的眼睛。」



李英子感慨自己被两大男神的目光锁定「根本逃不掉」，周围众人纷纷调侃她脸颊变红。 郑雨盛随即俏皮地开玩笑说：「嘿！那就干脆被囚禁（在我的魅力里）吧！」玄彬也补充道，郑雨盛的眼神是自己从小就想效法的目标，但这并非光靠练习就能达成。



节目播出后，这段内容在韩网引起正反不一的评价。 由於郑雨盛去年底承认与小16岁模特文佳庇育有私生子，今年 8 月又宣布与圈外女友登记结婚，期间还被曝出在社交媒体上向多名女性发送调情讯息，导致其过往的情圣形象大受打击。

批评派网友毫不留情地表示：「脸皮真厚」「有小孩又已婚的人，不要再调情良家妇女了」「还以为撩妹放电这招行得通吗？」「厚颜无耻的模样令人反胃，难道没有一点羞耻心吗？」 「在闹出那种丑闻还敢公然调情，就算是综艺梗也让人笑不出来。」



同时，也有观众为他抱不平：「他在节目中其实很沉默，只有在主持人抛梗时才礼貌性地接话」 「这就是综艺效果，没必要过度解读」 「作为演员，配合节目气氛完成工作也是一种敬业，不要太针对他」。

