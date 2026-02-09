朴正民竟然沒看過！「咬緊牙關刻意不看自己與華莎合作的舞台影片～」

近期因青龍獎頒獎典禮上，演員朴正民與歌手華莎的精采合作舞台，重現歌曲MV畫面而引發廣大話題討論，也有許多人第一次發現朴正民的帥氣，而最近朴正民正勤跑自己的電影新作《人工情報》的宣傳，也被問到與華莎合作的相關問題。

《人工情報》劇情描述著事件真相被深埋在冰冷的海參威海底，相互帶有不同目的的他們，發生了激烈鬥爭。而本作品也與2013年柳承完導演擁有700萬觀影人次的人氣作品《柏林》共享一部分的世界觀。趙寅成飾演片中韓國國情院的要員「趙科長」，朴正民則是飾演北韓國家保衛組組長「朴建」，朴海俊飾演片中駐海參崴的北韓總理事「黃致成」，申世景則飾演北韓餐廳服務生，為了生存而成為「人工情報」的「蔡善花」。



特別是片中的朴建與蔡善花，兩人的角色設定是在北韓雖然已訂婚，但卻呈現已分手戀人的關係，所以完全沒有肢體上的接觸，近來被封為女性觀眾的「偷心賊」，朴正民又將再新作中進行演技變身。朴正民在去年11月第46屆青龍電影獎頒獎典禮上，與女歌手華莎合作的「Good Goodbye」舞台，公開後引發話題討論，連帶讓華莎的音源榜單成績再度回升，朴正民當日的表現也吸引許多女性觀眾們的喜愛。



沒想到朴正民本人竟然表示，雖然知道當日演出的短片在網路上流傳著，他也有被演算法推到，但是他本人咬緊牙關不點開影片，於是他表示自己從來沒看過，令人感到驚訝又好笑。朴正民因為那天的演出而成為許多女性心中的理想型，他表示自己完全沒想過會這樣，也覺得那只是一時之間就會消散的，周圍的人似乎比他自己還開心，他表示自己沒有想要透過這舞台去展現什麼其他的東西，不過只是很感恩有這樣的機會。



朴正民被問到是否自己覺得舞台表現跟真實的自己差太多？他說自己表現的內容跟大家賦予的解析太不一樣了。朴正民表示只是依照華莎給的練習影片，照做出來，沒有其他想法，不過不管是舞台或是電影，都取決於觀眾們的解析。大家各自解析自己所感受到的，朴正民認為自己也不必一定要一邊看一邊加入自己的解析，想像空間就留給大家。

