從失憶到甜蜜重逢！《一吻爆炸》張基龍＆安恩真以最高 6.9% 收視率完美收官，最後彩蛋萌翻觀眾！

由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演的《一吻爆炸》自首播 4.5% 起跑，大結局收視飆至 6.9%，一路看漲，完美收官！

大結局中，孔志赫在取得高多林交出的錄音檔作為關鍵證據後，氣勢十足地現身股東大會，對孔志惠（鄭嘉熙 飾）與柳太榮（定桓飾）狠狠回擊。同時，也讓長年飽受艱辛的母親金仁愛（南基愛 飾）終於能在公司中找回屬於自己的位置。

正當孔志赫沉浸在勝利的喜悅中奔向高多林時，因憤怒失控的柳太榮竟然開車撞他。歷經生死關頭後，孔志赫在一個月後甦醒，卻忘了與高多林之間所有幸福的回憶，再度變回那個不再相信愛情的男人。（沒想到編劇竟然在最後一集寫個失憶的老梗，大家都在幫孔志赫恢復記憶，這段也是很有趣！



之後，高多林選擇離開孔志赫，並創立自己的公司，努力而踏實地過著每一天。就這樣過了一年，兩人命運般地在曾上演「天災級熱吻」的派對現場再次重逢，並再度接吻。孔志赫一句：「我們...要不要再來一次？」緊緊拉住高多林的手，他終於找回所有失去的記憶。



兩人經過甜蜜的戀愛和求婚，最終步入婚姻殿堂，高多林不僅收穫幸福的愛情，事業也一路高升，迎來人生的全新篇章。同時，柳夏永（禹多備 飾）對金善宇（金武俊 飾）的單戀，也釋出令人期待的正向訊號。最後的彩蛋也讓觀眾直呼超可愛，孔志赫和高多林在人群中接吻，隨後所有演員驚喜登場，跳起可愛又歡樂的舞蹈，為故事畫下溫暖又完美的句點，兩人甚至還模仿愛豆喘氣的結尾妖精 XD



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞