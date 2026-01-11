2026《金唱片》完整得獎名單：Stray Kids榮獲專輯大賞，Jennie大贏家！蔡依林頒新人獎給CORTIS

【官方高清影片】第40屆金唱片（Golden Disc Awards）昨晚在台北大巨蛋完美落幕！官方更特別邀請到了蔡依林和許光漢兩大女神男神出席，與韓星們的互動也引發熱烈話題，當晚Stray Kids拿下專輯大賞，Jennie則是成為了當晚的大贏家～！

2026年金唱片頒獎典禮當晚由的Disney+線上全程直播進行。

專輯大賞：Stray Kids



音源大賞：G-Dragon《Home Sweet Home》



藝人大賞：Jennie



專輯本賞：Stray Kids、G-Dragon、SEVENTEEN、ENHYPEN、IVE、RIIZE、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、NCT WISH、ATEEZ

（ENHYPEN）



（ATEEZ）



（NCT WISH）



音源本賞：IVE、G-Dragon、BLACKPINK、Jennie、Rosé、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ZO ZASS、aespa、ALLDAY PROJECT

（LE SSERAFIM）



（ZEROBASEONE）



（ZO ZASS）



（ IVE ）



COSMOPOLITAN ARTIST：IVE

最佳團體獎：MONSTA X



人氣獎：BTS Jin、Heart2Heart



最佳表演獎：izna、TWS



新人獎：CORTIS、ALLDAY PROJECT（頒獎人：蔡依林）



NAVER AI CHOICE：BOYNEXTDOOR（頒獎人：許光漢）



NEXT GENERATION：KiiiKiii



GOLDEN CHOICE： ARrC、CLOSE YOUR EYES



