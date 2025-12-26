意外曝光的「男人痛處」... 全炫茂「車內打點滴」遭警調查，公開當療記錄竟驚見「壯陽藥」！網淚目：為了清白放棄面子

面對「非法醫療」質疑，韓國主持人全炫茂選擇了最震撼的反擊方式！針對近期沸沸揚揚的非法醫療疑雲，全炫茂方於 23 日祭出 9 年前的原始診療記錄，不僅徹底封堵違法傳言，更因意外曝光的隱私處方，引發全韓網友的同情與支持。

導火線：受朴娜勑「打針阿姨」風波牽連

整起風波始於 2016 年的一檔綜藝畫面，全炫茂被拍到在保姆車內吊點滴。 隨著近日諧星朴娜勑爆出「打針阿姨」非法醫療爭議，這段舊影像被重新檢視。 儘管全炫茂第一時間解釋是因喉嚨急症受醫囑處置，但在警方宣布正式介入調查後，輿論再度陷入緊繃。



強硬反擊：公開 9 年前病歷，連廢棄針頭去向都交代

為捍衛名譽，全炫茂所屬經紀公司 SM C&C 祭出「殺手鐧」，公開了當時的診療記錄和醫院收入統計副本。 這份2016年1月的診療記錄顯示，全炫茂當年曾因支氣管炎、慢性喉炎、急性扁桃腺炎及胃炎三度求診，詳盡記載了看診時間、患者姓名、病名、處方明細及醫院名稱。

經濟公司表示，吊點滴的醫療廢棄物已在回診時交還醫院：「該次診療是針對喉嚨炎、胃食道逆流等症狀，以抗生素、消炎藥、胃藥為主，點滴則是輔助治療的一環。」並強調，一切醫療行為均在醫護判斷下合法進行。



意外反轉：處方驚見「壯陽藥」，揭開男人的難言之隱

隨著全炫茂積極澄清，網路輿論也轉向同情。 在診療記錄公開後，敏銳網友立即發現處方包含了一項自費藥物 ——勃起功能障礙治療劑（Mvix 100）。

全炫茂曾在節目中透露深受「脫髮」困擾，醫學界指出，服用「菲那雄胺」或「度他雄胺」確實有較高風險產生性功能障礙副作用。 因此，處方中出現的Mvix100，有可能是為了抵消脫髮藥副作用、維持生理機能的「男人苦衷」。

全炫茂這場「自毀式」的強力澄清，讓原本的質疑聲瞬間轉為心疼與讚賞，網友紛紛感嘆：「男人最沉痛的犧牲」、「為了保住前途，決定放棄面子」、「在不行與不行之間選擇了不行但行」、「看來他是真的非常委屈」、「跟某些閃爍其詞的人完全不同，解釋得清清楚楚」、「看來他會一直留在《我獨自生活》...」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞