2026《金唱片》令我印象深刻的十件事！蔡依林頒新人獎給CORTIS、Stray Kids方燦ATEEZ傘帥慘了、許光漢合體LE SSERAFIM撒嬌
廣告

2026《金唱片》令我印象深刻的十件事！蔡依林頒新人獎給CORTIS、Stray Kids方燦ATEEZ傘帥慘了、許光漢合體LE SSERAFIM撒嬌

KPOP   2026年1月11日   星期日08:27   Mico  

（封面圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

特別感謝Disney+昨晚全程直播第40屆金唱片（Golden Disc Awards）並附上即時中文字幕，真的是讓觀眾們有很棒的追典禮體驗！！今天來寫點不一樣的內容，分享我個人印象最深刻的典禮十件事。

1. 永遠的女神蔡依林頒新人獎給CORTIS，成員JAMES（趙雨凡）的中文感言帥氣又令人心空

2. 許光漢合體 LE SSERAFIM 跳了撒嬌舞養眼～，ENHYPEN朴成訓也XDDD

（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

（影片定位在06:34）

3. Jennie 拿 BLACKPINK 團體獎項時，反應有夠可愛的！

4. IVE 每一位成員都顏值巔峰（造型好美），表演時後方的啦啦隊員也是大拋特拋
（圖源：第40屆金唱片@KSD紅毯照）
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

5. Stray Kids 方燦真的有夠壯！恭喜專輯大賞，實至名歸，毫無懸念
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

（影片定位在05:55）

6. ATEEZ 傘把黑領帶塞進白襯衫裡真的瘋了，舞姿也是米秋～
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

（影片定位在03:58）

7. 趙雨凡看NCT WISH cover 的表情，真的太沉浸其中了XD（當晚表情最豐富的也是他）
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

Threads文討論很高：
https://www.threads.com/@1nurxay/post/DTVIbedAalu?xmt=AQF0k7Imvi7GDPlY1o0BSOzMQWKuAGHY1Dn4rzzvIwC98g

8. 現場的保全好猛（有規定不能帶大砲）

9. BTS JIN 粉絲超強，線上投票號召力十足（很期待３月完整體活動）

10. Disney+ 直播的中文即時翻譯很棒，拜託以後線上轉播都給D台跟播好嗎！！！（簡直就是教科書等級）

也歡迎大家留言跟我分享，典禮當晚令你印象最深刻的那些事吧～

＊延伸報導：2026《金唱片》完整得獎名單：Stray Kids榮獲專輯大賞，Jennie大贏家！蔡依林頒新人獎給CORTIS
（圖源：第40屆金唱片（Golden Disc Awards））

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 2026《金唱片》令我印象深刻的十件事！蔡依林頒新人獎給CORTIS、Stray Kids方燦ATEEZ傘帥慘了、許光漢合體LE SSERAFIM撒嬌
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手