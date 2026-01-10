2026年金唱片在台北大巨蛋！全程Disney+線上直播，IVE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM 等韓團歌手高清紅毯照來啦
廣告

2026年金唱片在台北大巨蛋！全程Disney+線上直播，IVE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM 等韓團歌手高清紅毯照來啦

KPOP   2026年1月10日   星期六20:35   Mico  

（封面圖源：KSD@2026金唱片）

【高清紅毯照&影片】韓國K-POP年度頒獎典禮第40屆金唱片（Golden Disc Awards）今年在台灣！官方這次選擇在台北大巨蛋登場，有Stray Kids、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、CORTIS、Jennie等18組人氣歌手團體將登台演出。還有蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮都將以頒獎嘉賓的身分出席典禮。

▼2026年金唱片頒獎典禮的轉播＆直播平台
線上直播：Disney+
電視轉播：TVBS歡樂台
直播時間：2026年1月10日（週六）紅毯 16:00，典禮 17:30 開始
（圖源：Disney+@2026金唱片）

▼主持人：成始璄、文佳煐
（圖源：KSD@2026金唱片）

▼當晚演出陣容的高清紅毯照&影片


CORTIS
（圖源：KSD@2026金唱片）

ALLDAY PROJECT
（圖源：KSD@2026金唱片）

IVE
（圖源：KSD@2026金唱片）

Stray Kids
（圖源：KSD@2026金唱片）

ZEROBASEONE
（圖源：KSD@2026金唱片）

LE SSERAFIM
（圖源：KSD@2026金唱片）

BOYNEXTDOOR
（圖源：KSD@2026金唱片）

ENHYPEN
（圖源：KSD@2026金唱片）

JENNIE（BLACKPINK）
（圖源：KSD@2026金唱片）

MONSTA X
（圖源：KSD@2026金唱片）

KiiiKiii
（圖源：KSD@2026金唱片）

ATEEZ
（圖源：KSD@2026金唱片）

TWS
（圖源：KSD@2026金唱片）

NCT WISH
（圖源：KSD@2026金唱片）

CLOSE YOUR EYES
（圖源：KSD@2026金唱片）

izna
（圖源：KSD@2026金唱片）

ARrC
（圖源：KSD@2026金唱片）

ZO ZAZZ
（圖源：KSD@2026金唱片）

當晚，金唱片的獎項中，包含了「數位音源」與「專輯唱片」兩大部門。主要包含「數位音源大賞」與「專輯唱片大賞」兩項最高榮譽，以及「數位音源本賞」與「專輯唱片本賞」等常設獎項，以及新人獎、人氣獎、全球K-pop藝人獎、最佳團體、最佳solo、最佳樂團、最佳OST......等獎項。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 2026年金唱片在台北大巨蛋！全程Disney+線上直播，IVE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM 等韓團歌手高清紅毯照來啦
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手