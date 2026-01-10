2026年金唱片在台北大巨蛋！全程Disney+線上直播，IVE、Stray Kids、CORTIS、LE SSERAFIM 等韓團歌手高清紅毯照來啦

（封面圖源：KSD@2026金唱片）
【高清紅毯照&影片】韓國K-POP年度頒獎典禮第40屆金唱片（Golden Disc Awards）今年在台灣！官方這次選擇在台北大巨蛋登場，有Stray Kids、IVE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、CORTIS、Jennie等18組人氣歌手團體將登台演出。還有蔡依林、許光漢、邊佑錫、安孝燮都將以頒獎嘉賓的身分出席典禮。
▼2026年金唱片頒獎典禮的轉播＆直播平台
線上直播：Disney+
電視轉播：TVBS歡樂台
直播時間：2026年1月10日（週六）紅毯 16:00，典禮 17:30 開始
（圖源：Disney+@2026金唱片）
▼主持人：成始璄、文佳煐
（圖源：KSD@2026金唱片）
▼當晚演出陣容的高清紅毯照&影片
CORTIS
（圖源：KSD@2026金唱片）
ALLDAY PROJECT
（圖源：KSD@2026金唱片）
IVE
（圖源：KSD@2026金唱片）
Stray Kids
（圖源：KSD@2026金唱片）
ZEROBASEONE
（圖源：KSD@2026金唱片）
LE SSERAFIM
（圖源：KSD@2026金唱片）
BOYNEXTDOOR
（圖源：KSD@2026金唱片）
ENHYPEN
（圖源：KSD@2026金唱片）
JENNIE（BLACKPINK）
（圖源：KSD@2026金唱片）
MONSTA X
（圖源：KSD@2026金唱片）
KiiiKiii
（圖源：KSD@2026金唱片）
ATEEZ
（圖源：KSD@2026金唱片）
TWS
（圖源：KSD@2026金唱片）
NCT WISH
（圖源：KSD@2026金唱片）
CLOSE YOUR EYES
（圖源：KSD@2026金唱片）
izna
（圖源：KSD@2026金唱片）
ARrC
（圖源：KSD@2026金唱片）
ZO ZAZZ
（圖源：KSD@2026金唱片）
當晚，金唱片的獎項中，包含了「數位音源」與「專輯唱片」兩大部門。主要包含「數位音源大賞」與「專輯唱片大賞」兩項最高榮譽，以及「數位音源本賞」與「專輯唱片本賞」等常設獎項，以及新人獎、人氣獎、全球K-pop藝人獎、最佳團體、最佳solo、最佳樂團、最佳OST......等獎項。
