姜丹尼爾今日正式入伍！平頭照帥氣曝光，溫柔承諾粉絲：「我會好去好回的」

就在今日（9日），歌手姜丹尼爾正式開啟了他的軍旅生涯。 在入伍前的最後時刻，他特別公開了近況照片與粉絲道別，展現了溫暖而堅定的心意。

姜丹尼爾於 9 日下午透過個人 Instagram 上傳了一張照片，並簡短有力地寫下：「我會好去好回的。」照片中，姜丹尼爾穿著舒適的運動服並戴著帽子，髮型為迎接入伍而剪成平頭，臉上依舊帶著燦爛的微笑。





姜丹尼爾還通過X（前Twitter）公開親筆信，向粉絲分享出發前的真實心聲：「沒想到會這麼晚才入伍（笑）。雖然說一年半的時間很長，但我算了一下退伍日期，發現竟然就是明年了。若要塑造成自己理想中的模樣，這段時間其實相當緊湊。希望這期間粉絲們也能專注於自我發展或好好休息，等我回來後一起開啟新的『第二章節』。我也會支持你們的一切，並誠實地履行軍旅生活。」



據悉，姜丹尼爾將於今日下午進入陸軍訓練所，在接受基礎軍事訓練後，正式以陸軍現役身份服役。 事實上，他在過去一年裡就曾多次向大眾預告入伍計劃，去年底發行的專輯《PULSEPHASE》更被視為是入伍前送給粉絲的「最後禮物」，展現了他對演藝生涯的細緻規劃。

隨著姜丹尼爾正式入伍，粉絲們期待已久的「Wanna One 再聚首」實境節目也傳出相關消息。 據悉，姜丹尼爾僅參與節目初期的部份錄影，後續內容將在他服役期間持續陪伴大眾。



1996 年出生的姜丹尼爾，於 2017 年透過 Mnet《Produce 101》第二季以 Wanna One 國民中心地位出道，2019 年轉為個人活動後，憑藉卓越的舞台實力與親和力在國內外大放異彩。 消息一出，粉絲紛紛留言表示：「會一直等你回來的」、「短髮也擋不住的高顏值」、「一定要健康地完成兵役ᅲᅲ」，對他的回歸表達了高度期待。

