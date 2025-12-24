繼粉絲見面會缺席後，Lay（張藝興）因「個人行程」不參加《EXO 的爬梯子世界旅行》新一季！韓網掀熱烈討論

今日（24日）據韓媒報導，Lay（張藝興）確定不會出演綜藝《EXO的爬梯子世界旅行》新一季。

原先節目規劃由 SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳與 Lay 出演，但最終 Lay 決定不參與錄製。對此，SM 娛樂回應：「Lay 因個人行程安排，將不參加《EXO的爬梯子世界旅行》新一季。」



《EXO的爬梯子世界旅行》是 EXO 的旅遊綜藝節目，自2018年開播以來，陸續推出「CBX日本篇」、「高雄、墾丁篇」、「南海篇」及「巨濟、統營篇」共四季。節目中成員之間真實又爆笑的互動深受全球粉絲喜愛，全新一季是睽違兩年回歸，讓粉絲們期待值爆表！



本月14日，EXO 在仁川 Inspire Arena 舉行粉絲見面會「EXO'verse」，這也是他們時隔1年8個月再次通過粉絲見面會與粉絲們見面。然而，活動當天上午卻突然宣布「由於不可抗力因素」Lay 將不參加此次活動，引發粉絲關注與擔憂。對此，Lay 也透過微博說明，表示因需出席國家話劇院的重要活動，當天上午趕回北京，並為自己的缺席向粉絲、隊友、公司，以及所有受到影響的人致上深深的歉意。



而 Lay 不參加《EXO 的爬梯子世界旅行》的消息傳開，也再次在韓網引發熱烈討論。韓網友：「雖然不知道，但好像只想擁有 EXO 成員的頭銜，不想做活動啊」、「幹什麼呢？這位朋友」、「就知道會這樣 呵呵」、「只有韓國成員們拍真人秀，所以更開心」、「真的是到現在爲止見過的最特別的例子」、「爲什麼在官方音源和 MV 裡留下痕跡啊，真煩人」、「希望以後也能這樣」、「和預想的一樣進行得很順利」、「習慣只掛名不做了吧？5人 EXO 很好」、「這種程度不是 EXO 體驗團嗎」等等。

日前，EXO 在《2025 MMA》上首次公開新曲〈Back It Up〉的舞台，同時帶來〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈咆哮（Growl）〉等多首經典熱門曲目，瞬間掀起一波回憶殺。而他們也確定在明年1月19日發行正規8輯《REVERXE》，並於當晚舉行發行紀念 Showcase，讓粉絲期待值持續升溫。



