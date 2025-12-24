继粉丝见面会缺席后，Lay（张艺兴）因「个人行程」不参加《EXO的爬梯子世界旅行》新一季！韩网掀热烈讨论

今日（24日）据韩媒报导，Lay（张艺兴）确定不会出演综艺《EXO的爬梯子世界旅行》新一季。

原先节目规划由 SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋与 Lay 出演，但最终 Lay 决定不参与录制。对此，SM 娱乐回应：「Lay 因个人行程安排，将不参加《EXO的爬梯子世界旅行》新一季。」



《EXO的爬梯子世界旅行》是 EXO 的旅游综艺节目，自2018年开播以来，陆续推出「CBX日本篇」、「高雄、垦丁篇」、「南海篇」及「巨济、统营篇」共四季。节目中成员之间真实又爆笑的互动深受全球粉丝喜爱，全新一季是睽违两年回归，让粉丝们期待值爆表！



本月14日，EXO 在仁川 Inspire Arena 举行粉丝见面会「EXO'verse」，这也是他们时隔1年8个月再次通过粉丝见面会与粉丝们见面。然而，活动当天上午却突然宣布「由於不可抗力因素」Lay 将不参加此次活动，引发粉丝关注与担忧。对此，Lay 也透过微博说明，表示因需出席国家话剧院的重要活动，当天上午赶回北京，并为自己的缺席向粉丝、队友、公司，以及所有受到影响的人致上深深的歉意。



而 Lay 不参加《EXO 的爬梯子世界旅行》的消息传开，也再次在韩网引发热烈讨论。韩网友：「虽然不知道，但好像只想拥有 EXO 成员的头衔，不想做活动啊」、「干什么呢？这位朋友」、「就知道会这样 呵呵」、「只有韩国成员们拍真人秀，所以更开心」、「真的是到现在爲止见过的最特别的例子」、「爲什么在官方音源和 MV 里留下痕迹啊，真烦人」、「希望以后也能这样」、「和预想的一样进行得很顺利」、「习惯只挂名不做了吧？5人 EXO 很好」、「这种程度不是 EXO 体验团吗」等等。

日前，EXO 在《2025 MMA》上首次公开新曲〈Back It Up〉的舞台，同时带来〈Monster〉、〈前夜〉、〈Love Shot〉、〈咆哮（Growl）〉等多首经典热门曲目，瞬间掀起一波回忆杀。而他们也确定在明年1月19日发行正规8辑《REVERXE》，并於当晚举行发行纪念 Showcase，让粉丝期待值持续升温。



