粉絲「EXO-L」準備搶票啦！EXO 巡迴演唱會《EXhOrizon》將跑遍全球 13 個城市

以正規八輯《REVERXE》回歸的人氣男團 EXO 將舉辦第六次單獨演唱會《EXO PLANET #6－EXhOrizon》，消息一出立刻引發熱烈討論。

《EXO PLANET #6－EXhOrizon》將於 4 月 10 日至 12 日，一連三天在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行。之後將陸續前往胡志明市、名古屋、曼谷、澳門、大阪、雅加達、香港、吉隆坡、馬尼拉、東京、高雄、新加坡等地，於全球共 13 個地區展開巡演。



包含首爾場門票開賣時程在內的詳細資訊，將於日後透過 EXO 官方粉絲俱樂部社群與 SNS 帳號公布。為無法親臨現場的粉絲所準備的 Beyond LIVE 與 Weverse 線上直播相關資訊，也將依序公告。

另一方面，EXO 於本月 19 日發行的正規八輯《REVERXE》，在 iTunes Top Albums 榜單中拿下全球 46 個地區第 1 名，並於中國 QQ 音樂獲得「三白金」認證（銷售額突破 300 萬人民幣），同時登上數位專輯銷售榜第 1 名，以及整體與韓國 MV 榜第 1 名。



此外，EXO 也在騰訊音樂旗下 5 大音源平台整合的 K-POP 榜單中包辦第 1 至第 9 名，拿下酷狗音樂數位專輯銷售榜第 1 名，日本 Recochoku 每日專輯排行榜第 1 名、AWA 即時飆升榜第 1 名，並奪下 Hanteo Chart 週榜第 1 名，出道多年依舊人氣不減。



