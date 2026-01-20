EXO 新專輯橫掃全球榜單！成員們真情告白：「感到驕傲又幸福，粉絲 EXO-L 就是我們的 Crown」

人氣男團 EXO 昨天在首爾慶熙大學和平殿堂舉行正規第 8 張專輯《REVERXE》發行紀念 Showcase，除了首次公開展現「SMP 風格」強烈表演魅力的主打歌〈Crown〉舞台外，也帶來以感性冬季歌曲受到喜愛的收錄曲〈I’m Home〉舞台，同時還圍繞「成員彼此身體的情況」展開趣味十足的談話，成功炒熱現場氣氛。

特別的是，成員們以「我們一直在等待今天」作為開場白登場，談到主打歌〈Crown〉（王冠）時表示：「這首歌是經過深思熟慮後決定的，因此更有意義。這是一首代表 EXO 本身的歌曲，最終 EXO-L（官方粉絲名）才是我們的 Crown。」並分享感想說：「身為 EXO 感到驕傲又幸福，現在只剩下和 EXO-L 一起享受的時光，希望能創造更多美好的回憶。」這番真摯心意令粉絲相當感動。

▼成員 Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳五人出席Showcase活動：



EXO 正規第 8 張專輯《REVERXE》一發行便登上中國 QQ 音樂數位專輯銷售榜第 1 名，並獲得「雙白金」認證（銷售金額突破 200 萬人民幣），同時奪下整體及韓國 MV 排行榜第 1 名，在騰訊音樂旗下 5 大音源平台的綜合 K-POP 榜單中更包辦第 1 名至第 9 名，並稱霸酷狗音樂數位專輯銷售榜第 1 名。



此外，該專輯也登上 iTunes Top Album 榜全球 35 個地區第 1 名（包括美國、巴西、智利、宏都拉斯、印尼、日本、哈薩克、寮國、馬來西亞、墨西哥、阿曼、巴拉圭、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國、越南、白俄羅斯、香港、印度、拉脫維亞、土耳其、薩爾瓦多、芬蘭、汶萊、哥倫比亞、亞塞拜然、埃及、玻利維亞），並在全球 48 個地區進入 TOP10；同時拿下日本 Recochoku 每日專輯排行榜第 1 名、AWA 即時飆升排行榜第 1 名，以及韓國主要實體專輯榜單 Hanteo Chart 日榜第 1 名，展現驚人的全球人氣。



另一方面，EXO 將於本週接連出演音樂節目，包含 1 月 22 日 Mnet《M Countdown》、23 日 KBS2《Music Bank》、24 日 MBC《Show! 音樂中心》、25 日 SBS《人氣歌謠》，帶來主打歌〈Crown〉的舞台。



