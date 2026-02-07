兩大 190cm 男神合體？ 文相敏有望客串韓版《解憂雜貨店》，與同齡好友李彩玟同台飆戲

繼昨日傳出大勢男星李彩玟接下韓版《解憂雜貨店》男主角後，據韓媒《10 Asia》今日（7日）報導，另一位身高同樣傲人的「長腿男神」文相敏，也收到了該劇的出演邀約，有望與李彩玟在螢幕前合體。

文相敏所屬經紀公司 Awesome ENT 向媒體證實：「確實收到了《解憂雜貨店》的演出邀約，目前正在積極討論中。」據悉，文相敏這次收到的並非主演職位，而是「特別出演」的請求。 雖然戲份可能較為簡短，但預計將以關鍵角色展現強大的存在感，為這部療癒神作增添亮點。



文相敏與李彩玟這對潛在組合，尚未正式官宣就已讓全網暴動，原因在於兩人擁有多項共同點：同為 2000 年出生的新生代同齡人，身高都超過 190 公分，擁有「大門男」（意指身高如門一樣巨大、長腿吸睛）的封號。 不僅如此，兩位還是《音樂銀行》MC 前後輩，李彩玟從 2022 年9月 至 2024 年5月 與 IVE 張員瑛搭檔，文相敏則於去年 5 月起接棒，與 ILLIT Minju合作至上月底圓滿卸任。





文相敏自 2019 年以網路劇《討厭聖誕節的四個理由》出道以來，星路極其順遂，目前以KBS2週末劇《恩愛的賊盜大人》首次擔綱三大台男主，與南志鉉搭檔演出。 此外，他還接下了 Netflix 即將公開的新劇《美女與野獸/Beauty in the Beast》的主演，不斷證明其大勢人氣。



這兩位目前在 2000 年生男演員中上升勢頭最強勁的「同齡組合」，究竟能否在同一部作品中相遇？ 粉絲們已迫不及待想看到這對長腿歐巴產生的火熱化學反應。

