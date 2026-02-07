裴仁爀變身新手奶爸？新劇《給你宇宙》暖男魅力爆發！與童星小宇宙鬥嘴互動超有火花

在 2 月 5 日播出的 tvN 全新水木劇《給你宇宙》中，裴仁爀飾演宣泰亨一角，細膩詮釋出冷靜態度背後隱藏的真心。

當天 EP.2 的劇情中，泰亨雖然對賢真（盧正義 飾）與嬰兒宇宙（朴俞鎬 飾）劃清界線、態度冷淡，卻逐漸顯露出動搖的內心。他在日常生活中想起先離開自己的哥哥宣佑陳（嘏俊 飾），看到巧克力時也會想到宇宙，展現出難以輕易整理情感的模樣，細膩描繪出內心的動盪。當他收到賢真傳來「會放棄宇宙」的簡訊後，立刻動身去見她的場面，更以行動證明了隱藏的真心。



最終，在賢真的請求下，泰亨開始照顧宇宙，在陌生的情境中展現出另一面，吸引觀眾目光。他一方面透過 AI 助手詢問嬰兒能吃的食物，展現小心翼翼的態度；另一方面，面對把家裡弄得一團亂、鬧個不停的宇宙時，又露出混雜著慌張與為難的表情，靈活呈現隨情境變化的情感線。



在節目尾聲，兩人的同居生活正式展開，預告了接下來橫衝直撞的同居日常，也提升了觀眾對後續發展的期待。



裴仁爀＆盧正義主演的《給你宇宙》每週三、四晚間10點40分播出。



另一方面，裴仁爀自網路電影《Love Buzz》起步，接連在網路劇《延南洞吻神》逐漸打開知名度。之後陸續出演《我的室友是九尾狐》、《遠看是蔚藍的春天》、《為何是吳秀才》、《Cheer Up》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《Check-In 漢陽》等多部作品，以充滿吸引力的角色魅力擄獲觀眾目光，逐步累積穩定的作品履歷。

