戀綜霸榜！Netflix《單身即地獄5》出演者包辦話題榜前十名4席，「她」奪冠、熱度直逼一線明星

大家追看了《單身即地獄5》了嗎？目前網上討論度驚人，證明了其火熱的節目話題度。



本週，Good Data Corporation FUNdex 公布1月第5週TV-OTT綜合非戲劇出演者話題度榜單，Netflix《單身即地獄5》的崔美娜秀奪得冠軍第1。不僅如此，同樣出演該節目的金敏智排名第5、林琇濱第6、宋承一第9，四位出演者同時擠進前10名，名副其實地證明該節目是近期話題度最高的戀愛綜藝。隨著出演者們的活躍表現，《單身即地獄5》的整體話題度較前一週上升40.6%。



▼出演者排行：



TV-OTT非戲劇出演者話題度第2與第3名，分別由JTBC《拜託了冰箱 since 2014》的金風與孫鍾元拿下，兩位主廚公開冰箱內容成為話題。

第4名是tvN《寶劍魔法捲》（小鎮魔髮師）的朴寶劍，第7名則是MBC《極限84》的旗安84。第8名與第9名分別為MBC《秘密好友俱樂部》的Jennie，以及SBS《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》的朴信惠。

▼節目排行：



另一方面，在TV-OTT非戲劇節目話題度榜單中，Mnet《Show Me The Money 12》奪下第1名，開播僅3週便登上榜首。

第2至第5名依序為《單身即地獄5》、《拜託了冰箱 since 2014》、《黑白大廚：料理階級大戰2》，以及ENA、SBS Plus《我是SOLO》。第6名則由《寶劍魔法捲》（小鎮魔髮師）拿下。

第7至第10名依序為TV朝鮮《Miss Trot 4》、tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》、KBS2《搞笑音樂會》，以及MBN《現役歌王3》。

Good Data Corporation公布的1月第5週榜單，調查期間為2026年1月26日至2月1日，涵蓋當週播出、上線或預定公開的TV非戲劇節目與OTT原創非戲劇內容，以及各節目的出演者與嘉賓。

