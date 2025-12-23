Super Junior銀赫對台灣蔥抓餅念念不忘！隊友希澈、BBGIRLS裕那、金世正也推薦過

Super Junior銀赫擔任主持人的台灣選秀節目《宇宙啦啦隊》，近日釋出了一支前傳影片，影片中銀赫再次表達對蔥抓餅的喜愛！

銀赫受訪被問及最期待在台灣吃到什麼，他回答牛肉麵，接著卻說：「這次雖然也會吃，但是上一次去台灣旅行的時候，第一次吃到蔥抓餅，太好吃了一直想到！」當製作人B2說每次錄影都要讓他嘗嘗美食，他買上喊：「好好好！」必雙手比讚。



粉絲看到這番訪問大概都笑了，因為銀赫9月在Super Junior-D&E品牌活動上，才大力推薦蔥抓餅說：「也太好吃了吧！」隔月YouTube頻道更新一支在台北旅遊的Vlog，紀錄下了自己初嘗蔥抓餅的反應。他吃的是永康街「天津蔥抓餅」的蔥抓餅加蛋，形容像街頭吐司或糖餅有嚼勁，分量大到可以當一餐，推薦大家都可以試試。



後來Super Junior大隊《Super Show 10》演唱會期間，不曉得是主辦或是應援團所準備，希澈也吃到了蔥抓餅，有網友指出應是同家，只是沒加蛋。希澈特別和蔥抓餅同框上傳IG限時動態說：「聽說這是台灣很有名的，所以演唱會節目就趕快來吃……」不少粉絲E.L.F.都想到「是不是銀赫推薦的」呢！



除了銀赫和希澈，BBGIRLS裕那也曾被同家蔥抓餅收服。裕那6月和媽媽來台旅遊，和銀赫一樣就在店家附近公園椅子上吃起來， 雖然打開見沒包餡有些訝異，但和媽媽都同意很好吃。



金世正也曾表達對蔥抓餅的喜愛，只不過她是在台南吃的。2023年底金世正受邀台南跨年晚會，空檔當然要在美食之都吃吃吃了，Vlog裡工作人員問她蔥抓餅是不是最愛，她回答幾乎是了，接著工作人員問她：「現在是一日一蔥抓餅嗎？」曝光了金世正連續幾天都吃了蔥抓餅，金世正當場吃得津津有味呢！



