BBGIRLS三姝一起來台灣卻分開玩！恩智&裕那幾度巧遇當街吵架：不要跟蹤我！XD

BBGIRLS三成員玟瑩、恩智、裕那日前同時來台灣遊玩卻分開行程，讓粉絲BBee相當好奇怎麼回事也開玩笑三人「不合」，而裕那YouTube頻道Vlog曝光了和恩智路途不斷相遇，相當有趣。

*先前報導回顧：

‎〈BBGIRLS三姝來台灣遊玩卻分開行程XD 忙內裕那吃麵線也太可愛〉

裕那旅途結束沒體幾天就陸續剪出了三支和台灣相關的影片，兩支Vlog一支OOTD穿搭影片。第一支影片可見BBGIRLS三成員都入鏡，三人一入境台灣就迫不及待參加「遊台灣金福氣－Taiwan the Lucky Land」活動抽獎，可見應是同班機來台。不過三人後續便分開，裕那在某咖啡廳等待媽媽會合。



裕那和媽媽逛了西門吃阿宗大腸麵線，還喝隔壁幸福堂的珍珠奶茶，後來在彩虹馬路「6號彩虹」附近遇到了恩智。恩智對著鏡頭很開心打招呼喊「遇到了遇到了」，裕那在旁笑說應該還會再遇到幾次，還特別提了恩智的打扮（在宿舍時，裕那才對媽媽爆料恩智和朋友一天換兩套衣服，當服裝秀），恩智開心地秀了一下：「我今天怎樣？」裕那回答：「遠遠地也能看到歐尼。」恩智聽了笑很開心。



恩智和裕那媽媽等人輪流在彩虹馬路上拍照，恩智和恩智朋友看著裕那媽媽大方擺Pose也很開心。兩行人分開走後果然又遇到了！裕那遠遠就看到恩智和朋友在拍照，裕那媽媽想說要再去打招呼，被裕那阻止，字幕打上「我眼中的姐姐們，看起來很可愛很開心，但媽媽一直想裝熟……」結果媽媽還是熱情打招呼了，相當搞笑。



第二支Vlog吃了滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵、鼎泰豐的小籠包和排骨蛋炒飯、天津蔥抓餅……在大安區永康街又遇到了恩智！恩智很激動：「喔？又遇到了？這是怎麼樣？你說實話在跟蹤我們吧？裕那和恩智一起合照，就把相機暫放地上了。翻倒的畫面、裕那上的字幕、還有兩人吵架聲音，再加上一開始裕那幫恩智打馬賽克（也有可能是保護姐姐美貌？），搭配起來更爆笑了！



字幕：「恩智高傲的YouTube問候／又吵吵鬧鬧／如果再碰到第三次會吵架的。」恩智：「真的太煩了怎麼一直跟著我？」裕那：「是我先走過去的，妳在說甚麼啊？」恩智：「在說什麼啊？真是的！」沒仔細看整部影片，還以為兩個人真的在路上大吵翻臉呢！雖說「再有第三次會吵架」，但她們很快就意識到會搭同班飛機回韓國XD。



▼裕那和恩智合照（原來合照是邊吵邊拍的XD）



裕那的台灣美食之旅還吃了牛軋餅、鮮奶脆皮甜甜圈、雞排……也體驗了會幫你做泡泡造型並肩頸按摩的台式洗髮。粉絲、網友留言「裕那很像是金女士（裕那媽媽）經紀人一樣ㅋㅋ，拿著扇子的時候好像日本動漫女主角」、「帶媽媽一起去旅行的樣子看起來很好」、「在台灣和媽媽一起拍感覺更新穎了」、「裕那媽媽太幹練帥氣了」、「間接體驗台灣旅行的感覺很好，訂閱下去了」，許多台灣粉絲也留言歡迎且敲碗BBGIRLS來台開唱！對了對了，恩智亦留言：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ非常可愛的媽媽~❤ 在耳朵裡喊恩地~~~~ 縈繞ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅌ」

▼裕那三支台灣行影片



▼恩智後續還更新了兩篇台灣美照，甜喊「台～灣～（愛心）」，照片中就包含和裕那的合照



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞