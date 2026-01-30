這是「Lovestagram」吧XD！Hui真的是和ZB1金奎彬一起來台灣的！合照公開

新的一年又有不少韓星陷入「台灣感性」，包括OH MY GIRL Arin、PENTAGON Hui（李會澤）與ZB1（ZEROBASEONE）金奎彬，等等……Hui是和金奎彬一起來台灣的？

Hui 15日在IG喊「出發旅行吧」，透露自己到台灣旅遊，在台北市區逛逛也到知名景點九份遊玩。由於有台灣粉絲目擊Hui是和金奎彬一同來台灣遊玩，此事在Threads傳開後，Hui的貼文就有粉絲問是不是和金奎彬一起玩、照片是不是金奎彬拍的。



金奎彬25日總算開始公開他的台灣遊玩照，寫下「會澤哥和台灣(1/4)」，直接公開自己是和Hui一起來玩的，更預告還有更多照片會分享。金奎彬分享的部分照片，和Hui簡直形成了「Lovestagram」XDD，構圖簡直一模一樣，就算沒有合照沒有說是跟誰玩，大家都看得出來兩人是一起出遊的吧？



金奎彬第四篇就公開了和Hui的合照了！貼文還想「想念了」！照片是兩人一起在平溪放天燈，天燈上寫了「Good Luck」等祝福語，畫面看起來很幸福，大家都感受到了金奎彬真的玩得很開心。



金奎彬隔天甚至上傳了第五篇，分享天燈冉冉上升的影像，還有捕捉的台灣街景，似乎很捨不得離開台灣。有粉絲細數，金奎彬總共傳了86張照片，大家都非常歡迎他再次光臨。



而說到Hui和金奎彬的友誼，兩人是2023年參加男團選秀節目《Boys Planet》而結緣，Hui在結束參賽後的‎訪問中，也曾提到和參賽者「弟弟們」（Hui當時年紀最大）聊了很多、沒想到那麼多人信任自己，他首個提到的弟弟就是金奎彬，另外還有朴乾旭、成韓彬與Seok Matthew。



Hui隔年solo發行數位單曲〈雜草（with張惠真）〉（英語哥名為Nameless）時，曾在YouTube做了個特別節目《Kakao Talk音感會》，讓一些同僚在發行前搶先聽聽自己的歌。第一個嘉賓就是金奎彬，一開始Hui傳自拍照，金奎彬還說：「太有男友感了，看了有點害羞。」後續說了相當長自己對Hui的印象，憶起Hui曾對自己說過一席話：永遠被陽光照耀固然是好事，但時間久了必然會刺眼。



Hui相當感動，擠出眼淚(?)再拍了一張自拍傳給金奎彬，金奎彬回傳兩人和朴乾旭在日本的合照。兩人都不吝嗇對對方喊「I Love You」，金奎彬也稱Hui是「我珍貴的Hui哥」，兄弟情讓人看了也感到窩心。



從《Boys Planet》到各自歌手活動，Hui與金奎彬直到現在會互相應援，私下還一起出遊，非常可貴呢！



