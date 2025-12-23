Viu原創韓劇《模範的士3》張娜拉扮演雙面人！客串娛樂公司社長揭穿娛圈潛規則

由彩虹運輸「金司機」李帝勳領軍的Viu Original原創韓劇《模範的士3》再次蟬聯收視冠軍！該劇第10集創下了15.4%最高收視率，還連續十集勇奪同時段節目收視冠軍，贏盡口碑！最新一集彩虹團隊拆穿娛樂圈「金援」潛規則，為新出道女團討回公道！作為「模範生」的你絕不能錯過，即到Viu緊貼劇情發展。

揭開韓娛圈潛規則

繼擊倒操縱排球賽事的假波集團後，彩虹運輸轉向對付娛樂公司老闆姜茱莉（張娜拉飾）！金道奇（李帝勳飾）意外接載女團練習生盧美（吳佳彬飾），盧美一下車竟想不開，最後幸得道奇所救。後來，他更發現原來盧美和好友智安（尹河英飾）同屬娛樂經紀人公司「Yellow Star」，就在她們準備以五人女團「Elements」出道在即，盧美卻在某個深夜被叫出宿舍，表示她要單獨錄音，怎料她醒來後發現自己身處夜店，之後更遭人以夜店的偷拍影片威脅！毫無記憶的盧美只好求助公司本部長，對方竟提出盧美和偷拍者交往一年，否則拖累團隊無法出道。今次Viu原創韓劇《模範的士3》公然揭示了韓國娛樂圈的不公平合約等行為，使不少觀眾為追夢的年輕人感到心痛：「難道就娛樂圈是大染缸」、「女生們有甚麼錯啊」、「真希望現實中不要發生這種事」。



張娜拉完美演繹雙面人

今次的焦點也放在張娜拉客串的反派娛樂圈公司社長姜茱莉身上！原來她當年也是受人矚目的女團成員，可是一次演出時不慎摔下舞台，後來更要截肢以保安全，令她失去了原有的夢想。從那時起，她開始玩弄他人的夢想，事實上姜茱莉從一開始就不打算讓練習生成為藝人，出道只不過是為「贊助商」舉辦的一場展示會，繼而提高身價，好讓她們高價「陪客」！此外，她也常常以「心理訓練」為名掌摑練習生，甚至要求經理人冷處理成員、佩戴竊聽器等。張娜拉的演技被網民指是演活惡女角色：「完全為了張娜拉而看的」、「她也是可恨的人必有可憐之處」、「女人何苦難為女人」、「又開拓了新戲路」。



李帝勳亮相音樂節目賣萌

金道奇憑百變形象再度成功深入敵營擔任經理人，親眼目擊練習生受到不公對待，更發現她們簽下了每人每月累積4千萬韓元的債務合約！道奇後來目擊姜茱莉和音樂節目PD李安俊秘密會面，還意外發現了盧美被拍攝影片的場地！次日，就在Elements出道舞台綵排前夕，智安突然暈倒，道奇臨危受命作為臨時成員頂替上場，展示了他從平日觀察中學習到的舞蹈動作，最終亦能帶領Elements出道！李帝勳展現出堪比現役偶像的舞台魅力，瞬間成為全場焦點，網民也對他的表現直豎拇指：「群舞完全沒有違和感」、「最後比心很可以」、「原來他會跳舞啊」，其實李帝勳曾於大學時曾加入舞蹈社團，難怪女團舞考不到他！



彩虹團隊全員出動

姜茱莉故技重施，要求女團成員與金主約會；就在部長打算接載女生到酒店之際，道奇驅車狠狠撞上；與此同時，崔隊長（張赫鎮飾）和朴隊長（裴宥藍飾）喬裝成Elements成員潛入娛樂場所，道奇現身教訓「贊助商」；潛入電視台的高恩（表藝珍飾）則直播了姜茱莉和電視台製作人的會面內容，彩虹團隊全員出動儆惡懲奸！



張娜拉被戳中弱點

姜茱莉的真實身份被曝光後，她為躲避媒體，藏身於公寓頂樓。走投無路之下，她致電「經紀人」道奇，卻發現迎接她的是的士司機金道奇！道奇斥代表將挫折視為深淵，她才是那個因為一次失敗就一蹶不振的人；然而姜茱莉非但沒有反思，反而反唇相訥：「我讓他們賺錢有甚麼問題？你覺得他們能紅多久？」此時數十架無人機實時直播了她的真面目，令她想起了多年前失敗的舞台，最後更從欄桿上掉了下去。



▼李帝勳分享幕後照



