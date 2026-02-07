人氣女團 BLACKPINK 完整體回歸！最閃耀專輯《DEADLINE》27日發行，5首歌曲傾注心血打造

BLACKPINK IN YOUR AREA～這個月就可以聽到 BLACKPINK 的新歌啦！

YG娛樂在6日表示，BLACKPINK 將於27日發行迷你三輯《DEADLINE》，專輯共收錄5首歌曲，這也是她們時隔3年5個月以完整體形式推出的新作，引發粉絲高度期待。



公開的曲目列表中，包含去年在 BLACKPINK 單獨演唱會中搶先公開、並已發行音源的〈JUMP〉，以及主打歌〈GO〉，還有〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等歌曲。



YG娛樂方面表示：「如同《DEADLINE》這個專輯名稱所象徵的，這是一張充滿『無法回頭的最巔峰瞬間』，以及『此刻最耀眼的 BLACKPINK 現在』的作品。」並補充說明：「5首歌曲皆歷經長時間、傾注心血製作，希望大家多多期待。」

此外，BLACKPINK 近期也圓滿完成橫跨16個城市、共33場的世界巡迴演唱會《DEADLINE》，不僅成為 K-POP 女藝人首度登上英國倫敦溫布利體育場的代表，更在世界主要城市體育場締造全數售罄的亮眼成績。隨著新專輯即將於27日發行，是否會加開安可場演出，也成為粉絲們關注的焦點。



