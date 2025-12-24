《偶像瘋子》口碑發酵中！收視率回升、討論度狂飆，觀眾直呼「意外好看」

Viu同步更新新韓劇《偶像瘋子》正在悄悄累積話題度。 第二集播出后，劇情明顯加速，情緒張力拉滿，讓不少觀眾一看就停不下來。

劇中律師孟世娜（秀英 飾），在「粉絲的本能」與「理性的懷疑」之間，最終選擇相信偶像都來益（金宰永 飾）。 當全世界都在質疑他是否是真兇時，唯一站出來的人竟然是那個追了他多年的鐵粉。 這一選擇也成了整部劇最動人的關鍵。

1987年出生的金宰永，模特出身、轉戰戲劇圈，還是因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫好友。 他在首播前的製作發表會上坦言，自己快40歲了，這可能是最後一次演偶像角色，也希望有朝一日能像邊佑錫一樣掀起現象級人氣。 從目前劇情反應來看，《偶像瘋子》確實有機會慢慢燒起來。



第二集中，都來益從舞台上的閃亮偶像，瞬間跌落為殺人嫌疑犯。 面對現實，孟世娜徹底崩潰，更無法接受的是都來益因心理失衡，對「私生飯」的仇恨全面爆發，甚至說出傷害粉絲的激烈言論。 曾經拯救她人生的「本命」，此刻卻變得陌生又危險。但世娜的粉絲心不是一時迷戀，而是從地獄般的過去開始。 曾經背負「殺人犯的女兒」標籤、被無數人唾棄的她，是都來益的歌聲讓她決定活下去。 多年後，她親眼見證無人喝彩的新人男團 Gold Boys 出道，台下只有她一人的應援，那份孤單又熱血的瞬間，成了她一輩子忘不了的畫面。



正因為一路看著他走來，世娜比任何人都清楚，他此刻的絕望不是演出來的。 那種用全身力氣否認罪行的狀態，絕非靠演技就能偽裝。隨著拘捕令申請、權貴檢察官介入、律師棄案、媒體圍剿接連而來，都來益徹底被逼到絕境。 連最親近的粉絲與成員都開始動搖，唯一伸出手的人只剩下世娜。 她以條件為交換，主動提出擔任辯護律師，成為都來益最後的救命繩。理性與情感並行的世娜，一邊追查私生飯線索，一邊甚至冷靜假設「他也可能是兇手」。 最終，她在法庭上以「第三者出入痕跡」與「物證矛盾」逐一擊破檢方的指控。 那句輕聲卻堅定的「不要低頭」，讓都來益第一次重新站直身體，為自己辯護。



收視方面，《偶像瘋子》首播為 1.9%，第二集上升至 2.3%（Nielsen Korea），雖然不是爆款數位，但在社群平台上「好看」、「意外上頭」的討論明顯增加，屬於典型的慢熱型作品。



結尾更留下強烈懸念。 無處可去、身心俱疲的都來益昏倒后，在陌生的房間醒來映入眼簾的人正是孟世娜。 從粉絲與偶像，到律師與委託人，兩人正式成為站在同一陣線的「命運共同體」。

《偶像瘋子》不只是追星劇，而是把偶像光環剝開，直麵粉圈、輿論與人性的殘酷現實。 如果你喜歡偶像題材混搭懸疑、法律攻防，再加上雙向救贖的情感線，這部劇，真的很容易一追就停不下來。

此外，全新韓劇《偶像瘋子》已於12月22日起逢星期一、二晚上10點半上線，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《模範的士3》和《Love Me》、熱播韓綜《請回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，隨時隨地享受煲劇自由。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞